Вблизи объездной Львова продали землю за 8,9 млн грн: что там планируют построить

Давыдовский сельсовет продал земельный участок вблизи Львова за 8,9 млн грн через онлайн-аукцион "Прозоро.Продажи". Победителем торгов стало львовское ООО "Роуд Львов", которое занимается строительством дорог. Участок площадью 0,94 га расположен примерно в 5 км от объездной дороги города.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Запад инфо".

Продажа земли под Львовом

Участок расположен на окраине села Давыдов вблизи Львова и предназначен для размещения и эксплуатации промышленных объектов, в частности, предприятий перерабатывающей и машиностроительной отрасли, а также сооружений для обработки отходов, включая энергогенерирующие объекты.

Торги прошли 30 июня на платформе "Прозорро.Продажи" в формате английского трехраундового аукциона. Стартовая цена лота составила 8,8 млн. грн. Участие в торгах приняли два участника – ООО "Ниалит" и ООО "Роуд Львов". Победителем стало львовское предприятие, предложившее на 88,5 тыс. грн более высокую ставку.

После завершения процедуры Давыдовский сельсовет планирует заключить с компанией договор купли-продажи.

Земельный участок расположен в промышленной зоне вблизи улицы Карьерной, примерно в 5 км от объездной дороги Львова. Рядом находятся производственные объекты, в том числе предприятия по снабжению твердого топлива и завод "Термит".

Что известно о победителе

В торгах приняли участие двое участников – ООО "Ниалит" и ООО "Роуд Львов". Наивысшую цену за земельный участок предложило львовское предприятие ООО "Роуд Львов", предложив на торгах на 88,5 тыс. грн. Вскоре Давыдовский сельсовет заключит с компанией-победителем договор купли-продажи.

По данным аналитической системы YouControl, ООО "Роуд Львов" зарегистрировано во Львове в 2019 году. Основателем и конечным бенефициарным владельцем компании Роман Телька.

Основным видом деятельности предприятия является строительство дорог и автострад. Уставный капитал компании составляет более 2 млн. грн.

Напомним, из резервного фонда государственного бюджета дополнительно направят 3,5 млрд грн на безотлагательный ремонт дорог местного значения. Денежные средства распределят между всеми регионами на условиях софинансирования с местными бюджетами.