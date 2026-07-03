Поблизу об’їзної Львова продали землю за 8,9 млн грн: що там планують побудувати

Давидівська сільська рада продала земельну ділянку поблизу Львова за 8,9 млн грн через онлайн-аукціон “Прозоро.Продажі”. Переможцем торгів стало львівське ТОВ “Роуд Львів”, яке займається будівництвом доріг. Ділянка площею 0,94 га розташована приблизно за 5 км від об’їзної дороги міста.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Захід інфо".

Продаж землі під Львовом

Ділянка розташована на околиці села Давидів поблизу Львова та призначена для розміщення й експлуатації промислових об’єктів, зокрема підприємств переробної та машинобудівної галузі, а також споруд для оброблення відходів, включно з енергогенеруючими об’єктами.

Торги відбулися 30 червня на платформі "Прозорро.Продажі" у форматі англійського трираундового аукціону. Стартова ціна лота становила 8,8 млн грн. Участь у торгах взяли два учасники - ТОВ "Ніаліт" і ТОВ "Роуд Львів". Переможцем стало львівське підприємство, яке запропонувало на 88,5 тис. грн вищу ставку.

Після завершення процедури Давидівська сільська рада планує укласти з компанією договір купівлі-продажу.

Земельна ділянка розташована в промисловій зоні поблизу вулиці Кар’єрної, приблизно за 5 км від об’їзної дороги Львова. Поруч знаходяться виробничі об’єкти, зокрема підприємства з постачання твердого палива та завод "Терміт".

Що відомо про переможця

У торгах взяло участь двоє учасників – ТОВ "Ніаліт" та ТОВ "Роуд Львів". Найвищу ціну за земельну ділянку запропонувало львівське підприємство ТОВ "Роуд Львів", запропонувавши на торгах на 88,5 тис. грн вищу ціну. Невдовзі Давидівська сільська рада укладе з компанією-переможцем договір купівлі-продажу.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Роуд Львів" зареєстроване у Львові у 2019 році. Засновником та кінцевим бенефіціарним власником компанії є Роман Телька.

Основним видом діяльності підприємства є будівництво доріг і автострад. Статутний капітал компанії становить понад 2 млн грн.

Нагадаємо, з резервного фонду державного бюджету додатково спрямують 3,5 млрд грн на невідкладний ремонт доріг місцевого значення. Кошти розподілять між усіма регіонами на умовах співфінансування з місцевими бюджетами.