Великобритания передала Сумской области оборудование для энергетики

Сумская область получила от Великобритании энергетическую помощь более чем на 300 тыс. евро. В новую партию вошли строительные материалы и электротехническое оборудование для усиления устойчивости критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Помощь передали через Фонд поддержки энергетики Украины. Она предназначена для прифронтовой Сумщины и должна усилить защитную инфраструктуру энергообъектов.

Переданные материалы и оборудование будут использоваться для обеспечения более надежного электроснабжения общин области.

По данным фонда, только за последние два месяца объем помощи Великобритании для Сумщины превысил 300 тысяч евро. Часть оборудования была доставлена раньше сроков, предусмотренных контрактами, что позволило быстрее закрыть потребности региона.

Великобритания остается одним из партнеров Украины в энергетическом секторе и поддерживает восстановление инфраструктуры, в частности, в прифронтовых областях.

Швеция внесла 124,1 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. После этого общий вклад Швеции в фонд превысил 386 млн. евро, а совокупный объем взносов с момента создания фонда — 2 млрд. евро.