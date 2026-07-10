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Велика Британія передала Сумщині обладнання для енергетики

Державні прапори України та Великої Британії
Британія відкриє оборонний бізнес-центр у Києві / Depositphotos

Сумська область отримала від Великої Британії енергетичну допомогу на понад 300 тис. євро. До нової партії увійшли будівельні матеріали та електротехнічне обладнання для посилення стійкості критичної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міненерго.

Допомогу передали через Фонд підтримки енергетики України. Вона призначена для прифронтової Сумщини та має допомогти посилити захисну інфраструктуру енергооб'єктів.

Передані матеріали й обладнання також використовуватимуть для забезпечення надійнішого електропостачання громад області.

За даними фонду, лише за останні два місяці обсяг допомоги Великої Британії для Сумщини перевищив 300 тис. євро. Частину обладнання доставили раніше строків, передбачених контрактами, що дозволило швидше закрити потреби регіону.

Велика Британія залишається одним із партнерів України в енергетичному секторі та підтримує відновлення інфраструктури, зокрема у прифронтових областях.

Додамо, Швеція внесла 124,1 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Після цього загальний внесок Швеції до фонду перевищив 386 млн євро, а сукупний обсяг внесків від моменту створення фонду — 2 млрд євро.

Автор:
Тетяна Гойденко