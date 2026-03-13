Верховная Рада может закрепить право ВПЛ на пенсию без дополнительных условий

Комитет по правам человека Верховной Рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект № 12301, гарантирующий внутренне перемещенным лицам право на пенсию на общих основаниях, обеспечивающий государственную поддержку при адаптации, интеграции и возвращении к предыдущему месту жительства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Верховной Рады.

Права ВПЛ на жилье и пенсию

Документ предусматривает создание электронного кабинета для ВПЛ, посредством которого будет осуществляться оценка их потребностей, степени удовлетворения этих потребностей и уровня интеграции по новому месту жительства.

Законопроект также учитывает вопросы обеспечения ВПЛ жильем, как через общие механизмы, предусмотренные жилищным законодательством, так и через специальные формы государственной поддержки, актуальные именно для внутренне перемещенных лиц. Для определенных правительством категорий ВПЛ пребывания в жилье для временного проживания не будет ограничено сроками во время действия военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев после их прекращения или отмены.

Кроме того, закон предлагает урегулировать статус мест временного проживания ВПЛ. Такие места могут обустраиваться в городках из сборных модулей, общежитиях, гостиницах и других помещениях, пригодных для проживания, а также в частях этих объектов, которые используются или могут использоваться для временного проживания.

Важной новацией является гарантия права ВПЛ на пенсию на общих основаниях. Законопроект устанавливает, что для лиц, состоящих на учете как внутренне перемещенные, условия назначения, выплаты, перерасчета или перевода на другую пенсию не могут предусматривать дополнительных или отличных от общего порядка требований, ограничивающих или сужающих реализацию права на пенсионное обеспечение.

В случае принятия закон вступит в силу через три месяца со дня его официальной публикации.

Ранее сообщалось, что около 3 млн украинских пенсионеров продолжали работать в 2025 году, поскольку государственные выплаты покрывают менее половины фактических расходов на жизнь.

Напомним, по данным Пенсионного фонда Украины, 6 544 грн составляет средняя пенсия в Украине. За год выплата выросла на 13%. Каждый пятый украинский пенсионер получает в среднем около 4,5 тысячи грн пенсии. 63 тысячи пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума, а 261 тысяча на уровне – 2 361 грн.