Верховна Рада може закріпити право ВПО на пенсію без додаткових умов

Комітет з прав людини Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт № 12301, який гарантує внутрішньо переміщеним особам право на пенсію на загальних підставах, забезпечує державну підтримку під час адаптації, інтеграції та повернення до попереднього місця проживання.

Права ВПО на житло та пенсію

Документ передбачає створення електронного кабінету для ВПО, за допомогою якого буде здійснюватися оцінювання їхніх потреб, ступеня задоволення цих потреб та рівня інтеграції за новим місцем проживання.

Законопроєкт також враховує питання забезпечення ВПО житлом, як через загальні механізми, передбачені житловим законодавством, так і через спеціальні форми державної підтримки, що актуальні саме для внутрішньо переміщених осіб. Для визначених урядом категорій ВПО перебування у житлі для тимчасового проживання не буде обмежене строками під час дії воєнного або надзвичайного стану, а також протягом шести місяців після їх припинення чи скасування.

Крім того, закон пропонує врегулювати статус місць тимчасового проживання ВПО. Такі місця можуть облаштовуватися у містечках зі збірних модулів, гуртожитках, готелях та інших приміщеннях, придатних для проживання, а також у частинах цих об’єктів, які використовуються або можуть використовуватися для тимчасового проживання.

Важливою новацією є гарантія права ВПО на пенсію на загальних підставах. Законопроєкт встановлює, що для осіб, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені, умови призначення, виплати, перерахунку або переведення на іншу пенсію не можуть передбачати додаткових або відмінних від загального порядку вимог, які обмежують або звужують реалізацію права на пенсійне забезпечення.

У разі ухвалення закон набере чинності через три місяці з дня його офіційної публікації.

Раніше повідомлялось, що майже 3 млн українських пенсіонерів продовжували працювати у 2025 році, оскільки державні виплати покривають менше половини фактичних витрат на життя.

Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду України, 6 544 грн складає наразі середня пенсія в Україні. За рік виплата зросла на 13%. Кожен п'ятий український пенсіонер отримує, в середньому, близько 4,5 тисячі грн пенсії. 63 тисячі пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму, а 261 тисяча на рівні — 2 361 грн.