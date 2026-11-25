25 ноября Верховная Рада приняла законопроект №10225-д о легализации криптовалют и правила их налогообложения. Новые нормы должны работать с июля 2027 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба парламента.

За проголосовал 271 народный депутат.

Документ определяет правила работы с виртуальными активами и устанавливает требования к участникам рынка. Кроме того, предусматривает порядок налогообложения операций с виртуальными активами

Регулировка рынка криптовалют

Законопроект №10225-д предусматривает:

льготное налогообложение доходов от операций с криптой для физических лиц на 8 лет: 5% в первые 3 года, 9% в последующие 5 лет и 18% после 8 лет;

налог на прибыль для криптопровайдеров сохранится на уровне 18% или 9% налога на выведенный капитал при использовании специального режима Действие.

Налог берется только из чистой прибыли, а не со всей суммы. Пример: купили монеты за $1 000, продали за $1 500 — налог уплачивается только с $500 прибыли. Если сработали минус, налога нет, а ущерб можно учесть в последующие годы.

Сам факт владения биткоином или USDT декларировать не нужно. Обмен одной криптовалюты на другую (например, BTC на USDT) также не облагается налогом.

Банки не будут блокировать переводы от продажи крипт из-за "неподтвержденного происхождения средств". После легализации человек сможет официально задекларировать доход, уплатить налог и спокойно пользоваться деньгами в банке.

Криптобиржи и обменники станут "белыми", будут обязаны получить лицензию и ежегодно передавать налоговые данные по операциям украинских пользователей. Сервисы без регистрации могут быть блокированы.

Также в законопроекте предлагается упрощенная классификация виртуальных активов — их делят на три основных категории. Такой подход позволит снизить административную нагрузку как для государства, так и для пользователей.

Предусмотрена и упрощенная процедура лицензирования — например, для компаний, уже имеющих соответствующие лицензии в странах с надежным финансовым регулированием, в частности в Германии.

После голосования в Раде закон еще должен подписать президент, а сама реформа рассчитана на запуск с 1 июля 2027 года. К этому моменту все работает по старинке.

Заметим, что больше года понадобилось принятие законопроекта о легализации и налогообложении криптовалюты в Украине. 3 сентября 2025 г. Верховная Рада поддержала документ в первом чтении.

Добавим, что из-за отсутствия регулирования рынка криптовалют Украина понесла значительные экономические потери, а именно: 48,8 миллиарда долларов доходов населения и компаний, а также 4 миллиарда долларов налоговых поступлений.