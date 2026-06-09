Верховная Рада приняла закон о переходе железной дороги на стандарты ЕС

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект "О безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины". Проект, разработанный Министерством развития общин и территорий, получил голоса 254 народных депутата. Этот документ является одним из ключевых шагов на пути интеграции украинской железной дороги в европейское пространство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Принятый закон закладывает правовую основу для внедрения современной системы управления безопасностью и совместимости отечественного железнодорожного транспорта с европейской сетью. Фактически документ формирует совершенно новую архитектуру регулирования всей отрасли.

Что изменит новый закон для железной дороги

Реформа подразумевает системное обновление технических стандартов и операционных правил. Главные нововведения охватывают несколько важных направлений:

Внедрение европейской системы управления безопасностью на железнодорожном транспорте и оценки рисков.

Гармонизация технических стандартов и обновление подходов к обслуживанию подвижного состава.

Четкое распределение ответственности за техническое состояние вагонов и локомотивов.

Введение европейских требований к подготовке, допуску и проверке квалификации машинистов.

Обеспечение полной технической и операционной интероперабельности с железнодорожными системами Европейского Союза.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что впереди отрасль ждет системная имплементация. Она будет включать разработку подзаконных актов, техническую адаптацию инфраструктуры и обучение персонала по новым требованиям.

Закон передадут на подпись Президенту Украины. Документ вступит в силу с учетом трехлетнего переходного периода, необходимого для поэтапного введения новых правил без рисков для логистики.

Практическая реализация этого закона полностью синхронизируется с обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и инструментом Ukraine Facility. Это также открывает для украинской дороги путь к получению дальнейшего финансирования и грантов от международных партнеров.

Напомним, в конце 2025 года стало известно, что УЗ переходит на стандарты ЕС. Совет одобрил законопроект в первом чтении, признав необходимость коренным образом изменить устаревшие советские принципы работы украинской железной дороги. Первый этап разбирательства зафиксировал намерение государства полностью интегрировать национальную инфраструктуру в единую транспортную сеть Евросоюза для упрощения пассажирских и грузовых перевозок.