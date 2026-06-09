Верховна Рада ухвалила закон про перехід залізниці на стандарти ЄС

Верховна Рада України підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт "Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України". Проєкт, розроблений Міністерством розвитку громад та територій, отримав голоси 254 народних депутатів. Цей документ є одним із ключових кроків на шляху інтеграції української залізниці до європейського простору.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Ухвалений закон закладає правову основу для впровадження сучасної системи управління безпекою та сумісності вітчизняного залізничного транспорту з європейською мережею. Фактично документ формує повністю нову архітектуру регулювання всієї галузі.

Що змінить новий закон для залізниці

Реформа передбачає системне оновлення технічних стандартів та операційних правил. Головні нововведення охоплюють кілька важливих напрямів:

Впровадження європейської системи управління безпекою на залізничному транспорті та оцінки ризиків.

Гармонізація технічних стандартів та оновлення підходів до обслуговування рухомого складу.

Чіткий розподіл відповідальності за технічний стан вагонів та локомотивів.

Введення європейських вимог до підготовки, допуску та перевірки кваліфікації машиністів.

Забезпечення повної технічної та операційної інтероперабельності із залізничними системами Європейського Союзу.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що попереду на галузь чекає системна імплементація. Вона включатиме розробку підзаконних актів, технічну адаптацію інфраструктури та навчання персоналу за новими вимогами.

Наразі закон передадуть на підпис Президенту України. Документ набуде чинності з урахуванням трирічного перехідного періоду, який необхідний для поетапного впровадження нових правил без ризиків для логістики.

Практична реалізація цього закону повністю синхронізується із зобов’язаннями України в межах Угоди про асоціацію з ЄС та інструменту Ukraine Facility. Це також відкриває для української залізниці шлях до отримання подальшого фінансування та грантів від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року стало відомо, що УЗ переходить на стандарти ЄС. Рада схвалила законопроєкт у першому читанні, визнавши необхідність докорінно змінити застарілі радянські принципи роботи української залізниці. Перший етап розгляду зафіксував намір держави повністю інтегрувати національну інфраструктуру в єдину транспортну мережу Євросоюзу для спрощення пасажирських та вантажних перевезень.