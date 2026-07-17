Ветеранам с инвалидностью могут дать 120 тыс. грн на авто

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев подал на регистрацию два законопроекта, предусматривающих частичную компенсацию стоимости автомобиля для лиц с инвалидностью в результате войны. Размер компенсации предлагается установить на уровне 120 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Даниила Гетманцева.

Первый законопроект предлагает ввести новый механизм государственной поддержки — частичное возмещение стоимости автомобиля, который человек с инвалидностью в результате войны приобрел самостоятельно.

По словам Гетманцева, для многих ветеранов свой автомобиль является способом добраться до врача или реабилитации, работать, учиться и вести полноценную жизнь.

Второй законопроект предусматривает финансирование этой инициативы из-за изменений в государственный бюджет на 2026 год. Средства на старт программы предлагают предусмотреть уже в этом году.

На первом этапе компенсацию могут получить лица с инвалидностью в результате войны I группы. В дальнейшем механизм планируется распространить и на лиц с инвалидностью II группы.

Гетманцев отметил, что государство должно создавать механизмы поддержки, отвечающие реальным потребностям Защитников и Защитниц.

Напомним, зимой в Киеве расширили условия предоставления частичной компенсации за приобретение автомобиля для защитников и защитниц с инвалидностью I или II группы. Теперь поддержка распространяется не только на новые, но и на подержанные автомобили.