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Ветеранам з інвалідністю можуть дати 120 тис. грн на авто

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Ветеранам з інвалідністю можуть дати 120 тис. грн на авто / Дія

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію два законопроєкти, які передбачають часткову компенсацію вартості автомобіля для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Розмір компенсації пропонується встановити на рівні 120 тис. грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Данила Гетманцева.

Перший законопроєкт пропонує запровадити новий механізм державної підтримки — часткове відшкодування вартості автомобіля, який людина з інвалідністю внаслідок війни придбала самостійно.

За словами Гетманцева, для багатьох ветеранів власний автомобіль є способом дістатися до лікаря чи реабілітації, працювати, навчатися та вести повноцінне життя.

Другий законопроєкт передбачає фінансування цієї ініціативи через зміни до державного бюджету на 2026 рік. Кошти на старт програми пропонують передбачити вже цього року.

На першому етапі компенсацію зможуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни I групи. Надалі механізм планують поширити і на осіб з інвалідністю II групи.

Гетманцев зазначив, що держава має створювати механізми підтримки, які відповідають реальним потребам Захисників і Захисниць.

Нагадаємо, взимку у Києві розширили умови надання часткової компенсації за придбання автомобіля для захисників і захисниць з інвалідністю І або ІІ групи. Тепер підтримка поширюється не лише на нові, а й на вживані автомобілі.

Автор:
Тетяна Гойденко