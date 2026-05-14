П'ять напрямів підтримки: Кабмін розширив допомогу ветеранам та їхнім родинам

Уряд розширив перелік інструментів підтримки для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин. Програми охоплюють житлову сферу, соціальну адаптацію, розвиток підприємництва та спортивні ініціативи.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Основні напрями підтримки включають:

Затвердження виплат на суму 5,67 млрд гривень для придбання житла. Грошову компенсацію цьогоріч отримають понад 2 100 осіб, серед яких люди з інвалідністю внаслідок війни I–II групи та родини полеглих захисників.

Спрощення механізму отримання коштів на переобладнання авто для ветеранів з інвалідністю. Тепер заяву разом із реквізитами та даними про витрати можна подати одночасно, а рішення ухвалюється протягом п’яти днів.

Удосконалення системи надання статусів ветерана війни. Міністерство у справах ветеранів координуватиме контроль за дотриманням єдиних правил, щоб виключити випадки безпідставних відмов або незаконного отримання пільг.

Запровадження знижених зборів за реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, торговельних марок). Пріоритет надається електронній формі подачі заявок для розвитку ветеранського бізнесу.

Розвиток спортивної інфраструктури та фінансування участі українських збірних ветеранів у міжнародних змаганнях.

"Сьогодні Україна має одну з найбільших ветеранських спільнот у світі. Спорт є важливою частиною фізичного та психологічного відновлення, а також допомагає повертатися до активного цивільного життя", — підкреслила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у квітні уряд спростив отримання статусу ветеранського бізнесу та розширив можливості працевлаштування ветеранів. Подати заявку можна буде онлайн через портал “Дія”, а всі рішення автоматично фіксуватимуться в реєстрі.