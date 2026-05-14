Пять направлений поддержки: Кабмин расширил помощь ветеранам и их семьям

Правительство расширило список инструментов поддержки для ветеранов, ветеранок и членов их семей. Программы включают жилищную сферу, социальную адаптацию, развитие предпринимательства и спортивные инициативы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Основные направления поддержки включают:

Утверждение выплат на сумму 5,67 млрд гривен для приобретения жилья. Денежную компенсацию в этом году получат более 2 100 человек, среди которых люди с инвалидностью в результате войны I–II группы и семьи павших защитников.

Упрощение механизма получения средств на переоборудование авто для ветеранов с инвалидностью. Теперь заявление вместе с реквизитами и данными о расходах можно подать одновременно, а решение принимается в течение пяти дней.

Совершенствование системы предоставления статусов ветерана войны. Министерство по делам ветеранов будет координировать контроль соблюдения единых правил, чтобы исключить случаи безосновательных отказов или незаконного получения льгот.

Введение пониженных сборов за регистрацию объектов интеллектуальной собственности (изобретаний, торговых марок). Приоритет отдается электронной форме подачи заявок для развития ветеранского бизнеса.

Развитие спортивной инфраструктуры и финансирование участия украинских сборных ветеранов в соревнованиях.

"Сегодня у Украины одно из крупнейших ветеранских сообществ в мире. Спорт является важной частью физического и психологического восстановления, а также помогает возвращаться к активной гражданской жизни", — подчеркнула глава правительства Юлия Свириденко.

Напомним, в апреле правительство упростило получение статуса ветеранского бизнеса и расширило возможности трудоустройства ветеранов. Подать заявку можно будет онлайн через портал Действие, а все решения будут автоматически фиксироваться в реестре.