Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

-0,00

EUR

51,50

--0,14

Наличный курс:

USD

43,90

43,82

EUR

51,75

51,57

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Пять направлений поддержки: Кабмин расширил помощь ветеранам и их семьям

Юлия Свириденко
Кабмин расширил направления помощи ветеранам и их семьям / Правительственный портал

Правительство расширило список инструментов поддержки для ветеранов, ветеранок и членов их семей. Программы включают жилищную сферу, социальную адаптацию, развитие предпринимательства и спортивные инициативы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Основные направления поддержки включают:

  1. Утверждение выплат на сумму 5,67 млрд гривен для приобретения жилья. Денежную компенсацию в этом году получат более 2 100 человек, среди которых люди с инвалидностью в результате войны I–II группы и семьи павших защитников.
  2. Упрощение механизма получения средств на переоборудование авто для ветеранов с инвалидностью. Теперь заявление вместе с реквизитами и данными о расходах можно подать одновременно, а решение принимается в течение пяти дней.
  3. Совершенствование системы предоставления статусов ветерана войны. Министерство по делам ветеранов будет координировать контроль соблюдения единых правил, чтобы исключить случаи безосновательных отказов или незаконного получения льгот.
  4. Введение пониженных сборов за регистрацию объектов интеллектуальной собственности (изобретаний, торговых марок). Приоритет отдается электронной форме подачи заявок для развития ветеранского бизнеса.
  5. Развитие спортивной инфраструктуры и финансирование участия украинских сборных ветеранов в соревнованиях.

"Сегодня у Украины одно из крупнейших ветеранских сообществ в мире. Спорт является важной частью физического и психологического восстановления, а также помогает возвращаться к активной гражданской жизни", — подчеркнула глава правительства Юлия Свириденко.

Напомним, в апреле правительство упростило получение статуса ветеранского бизнеса и расширило возможности трудоустройства ветеранов. Подать заявку можно будет онлайн через портал Действие, а все решения будут автоматически фиксироваться в реестре.

Автор:
Татьяна Ковальчук