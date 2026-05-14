- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Пять направлений поддержки: Кабмин расширил помощь ветеранам и их семьям
Правительство расширило список инструментов поддержки для ветеранов, ветеранок и членов их семей. Программы включают жилищную сферу, социальную адаптацию, развитие предпринимательства и спортивные инициативы.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.
Основные направления поддержки включают:
-
Утверждение выплат на сумму 5,67 млрд гривен для приобретения жилья. Денежную компенсацию в этом году получат более 2 100 человек, среди которых люди с инвалидностью в результате войны I–II группы и семьи павших защитников.
-
Упрощение механизма получения средств на переоборудование авто для ветеранов с инвалидностью. Теперь заявление вместе с реквизитами и данными о расходах можно подать одновременно, а решение принимается в течение пяти дней.
-
Совершенствование системы предоставления статусов ветерана войны. Министерство по делам ветеранов будет координировать контроль соблюдения единых правил, чтобы исключить случаи безосновательных отказов или незаконного получения льгот.
-
Введение пониженных сборов за регистрацию объектов интеллектуальной собственности (изобретаний, торговых марок). Приоритет отдается электронной форме подачи заявок для развития ветеранского бизнеса.
- Развитие спортивной инфраструктуры и финансирование участия украинских сборных ветеранов в соревнованиях.
"Сегодня у Украины одно из крупнейших ветеранских сообществ в мире. Спорт является важной частью физического и психологического восстановления, а также помогает возвращаться к активной гражданской жизни", — подчеркнула глава правительства Юлия Свириденко.
Напомним, в апреле правительство упростило получение статуса ветеранского бизнеса и расширило возможности трудоустройства ветеранов. Подать заявку можно будет онлайн через портал Действие, а все решения будут автоматически фиксироваться в реестре.