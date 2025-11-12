Вьетнам и США согласовывают тарифы: страны готовятся к подписанию торгового соглашения

Вьетнам заявил о готовности подписать торговое соглашение с США в ближайшее время. Соглашение направлено на сокращение торгового дефицита и урегулирование тарифной политики между странами.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Вьетнам и США готовятся к подписанию соглашения

Вьетнам работает над подписанием торгового соглашения с Соединенными Штатами в ближайшее время, заявил в среду вице-премьер-министр Буй Тхань Сон в ходе нового раунда переговоров в Вашингтоне.

По словам чиновника, в октябре стороны договорились завершить подготовку соглашения в течение нескольких недель. Документ предусматривает сохранение действующих 20% тарифов США на импорт вьетнамских товаров, в то же время некоторые категории продукции будут освобождены от новых пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом в августе.

В ходе конференции в Ханое Сон призвал американский бизнес поддержать двусторонние переговоры, чтобы обе стороны могли "вскоре подписать справедливое и сбалансированное торговое соглашение".

Помощник государственного секретаря США по Восточной Азии и Тихому океану Майкл ДеСомбр в своем обращении к конференции отметил, что соглашение должно восстановить баланс в торговых отношениях между странами и помочь сократить дефицит США в торговле с Вьетнамом — одним из крупнейших после Китая и Мексики.

По данным вьетнамской стороны, за первые десять месяцев года страна зафиксировала торговый профицит из США в размере 111 миллиардов долларов — это может стать очередным рекордным показателем. При этом официальная статистика США пока недоступна из-за временной приостановки работы федерального правительства.

Согласование списка товаров

Вьетнамская делегация во главе с министром торговли Нгуеном Хонг Дьеном на этой неделе находится в Вашингтоне, где продолжается новый раунд переговоров с американскими чиновниками по завершению торгового соглашения, сообщило Министерство торговли Вьетнама.

По данным источника, обсуждения сосредоточены на определении перечня вьетнамских товаров, которые могут быть освобождены от американских тарифов — в частности речь идет о кофе. Также стороны согласуют объемы преференциального доступа к вьетнамскому рынку для американских товаров, таких как автомобили и сельскохозяйственная продукция.

Вьетнамская сторона стремится финализировать соглашение после решения Верховного суда США о законности тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа. Как ожидается, решение может быть принято в конце этого года или до середины 2026 года.

Напомним, 30 октября президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в южнокорейском городе Пусан, в ходе которой объявили о новом торговом соглашении. Она предполагает понижение тарифов на китайский импорт в обмен на ряд значительных уступок со стороны Пекина.

Общие пошлины на китайские товары, введенные в ходе торговой войны с США, будут снижены с 57 до 47%.