В’єтнам і США узгоджують тарифи: країни готуються до підписання торговельної угоди

В’єтнам заявив про готовність підписати торговельну угоду зі США найближчим часом. Домовленість спрямована на скорочення торговельного дефіциту та врегулювання тарифної політики між країнами.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

В’єтнам і США готуються до підписання угоди

В’єтнам працює над підписанням торговельної угоди зі Сполученими Штатами найближчим часом, заявив у середу віце-прем’єр-міністр Буй Тхань Сон під час нового раунду переговорів у Вашингтоні.

За словами чиновника, у жовтні сторони домовилися завершити підготовку угоди протягом кількох тижнів. Документ передбачає збереження чинних 20% тарифів США на імпорт в’єтнамських товарів, водночас деякі категорії продукції будуть звільнені від нових мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом у серпні.

Під час конференції в Ханої Сон закликав американський бізнес підтримати двосторонні переговори, щоб обидві сторони могли "незабаром підписати справедливу та збалансовану торговельну угоду".

Помічник державного секретаря США з питань Східної Азії та Тихого океану Майкл ДеСомбр у своєму зверненні до конференції зазначив, що угода має відновити баланс у торговельних відносинах між країнами та допомогти скоротити дефіцит США у торгівлі з В’єтнамом — одним із найбільших після Китаю та Мексики.

За даними в’єтнамської сторони, протягом перших десяти місяців року країна зафіксувала торговельний профіцит зі США у розмірі 111 мільярдів доларів — це може стати черговим рекордним показником. При цьому офіційна статистика США наразі недоступна через тимчасове призупинення роботи федерального уряду.

Узгодження списку товарів

В’єтнамська делегація на чолі з міністром торгівлі Нгуєном Хонг Дьєном цього тижня перебуває у Вашингтоні, де триває новий раунд переговорів із американськими посадовцями щодо завершення торговельної угоди, повідомило Міністерство торгівлі В’єтнаму.

За даними джерела, обговорення зосереджені на визначенні переліку в’єтнамських товарів, які можуть бути звільнені від американських тарифів — зокрема, йдеться про каву. Також сторони узгоджують обсяги преференційного доступу до в’єтнамського ринку для американських товарів, таких як автомобілі та сільськогосподарська продукція.

В’єтнамська сторона прагне фіналізувати угоду після рішення Верховного суду США щодо законності тарифів, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа. Як очікується, рішення може бути ухвалене наприкінці цього року або до середини 2026-го.

Нагадаємо, 30 жовтня президент США Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у південнокорейському місті Пусан, під час якої оголосили про нову торговельну угоду. Вона передбачає зниження тарифів на китайський імпорт в обмін на низку значних поступок з боку Пекіна.

Загальні мита на китайські товари, запроваджені під час торгової війни зі США, будуть знижені із 57% до 47%.