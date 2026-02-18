Запланована подія 2

Видят до 2 км: Минобороны разрешило новые украинские приборы ночного видения

Минобороны
Новые приборы ночного видения для сил обороны / Минобороны

Министерство обороны допустило к использованию в Силах обороны новые приборы ночного видения украинского производства – моноочки MT-Gekko-Pro-40 и MT-Gekko-Pro-50. Устройства уже прошли боевые испытания.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Новые приборы ночного видения для ВСУ

Благодаря тесному сотрудничеству производителя с военными, они оснащены улучшенной оптикой и позволяют выявлять личный состав противника на расстоянии более 400 метров, а технику – почти на 2 км.

Приборы помогают ориентироваться на местности, выполнять технические работы на технике, оказывать помощь раненым, читать карты и управлять транспортом в темноте или при ограниченной видимости.

Моноочки можно использовать, держа в руках, или устанавливать на шлем или оружие, что повышает гибкость их применения. Кроме того, украинские приборы обычно дешевле зарубежных аналогов, что делает их более доступными для Сил обороны.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, устанавливающий новые правила призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18-25 лет, завершивших годовую контрактную службу.

Автор:
Ольга Опенько