Видят до 2 км: Минобороны разрешило новые украинские приборы ночного видения

Министерство обороны допустило к использованию в Силах обороны новые приборы ночного видения украинского производства – моноочки MT-Gekko-Pro-40 и MT-Gekko-Pro-50. Устройства уже прошли боевые испытания.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Новые приборы ночного видения для ВСУ

Благодаря тесному сотрудничеству производителя с военными, они оснащены улучшенной оптикой и позволяют выявлять личный состав противника на расстоянии более 400 метров, а технику – почти на 2 км.

Приборы помогают ориентироваться на местности, выполнять технические работы на технике, оказывать помощь раненым, читать карты и управлять транспортом в темноте или при ограниченной видимости.

Моноочки можно использовать, держа в руках, или устанавливать на шлем или оружие, что повышает гибкость их применения. Кроме того, украинские приборы обычно дешевле зарубежных аналогов, что делает их более доступными для Сил обороны.

