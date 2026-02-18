Запланована подія 2

Бачать до 2 км: Міноборони дозволило нові українські прилади нічного бачення

Нові прилади нічного бачення для Сил оборони / Міноборони

Міністерство оборони допустило до використання в Силах оборони нові прилади нічного бачення українського виробництва - монокуляри MT-Gekko-Pro-40 та MT-Gekko-Pro-50. Прилади вже пройшли бойові випробування.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Нові прилади нічного бачення для ЗСУ

Завдяки тісній співпраці виробника з військовими вони оснащені покращеною оптикою та дозволяють виявляти особовий склад противника на відстані понад 400 метрів, а техніку – майже на 2 км.

Прилади допомагають орієнтуватися на місцевості, виконувати технічні роботи на техніці, надавати медичну допомогу пораненим, читати карти та керувати транспортом у темряві або за обмеженої видимості.

Монокуляри можна використовувати, тримаючи в руках, або встановлювати на шолом чи зброю, що підвищує гнучкість їх застосування. Крім того, українські прилади зазвичай дешевші за закордонні аналоги, що робить їх більш доступними для Сил оборони.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює нові правила призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних і резервістів віком 18–25 років, що завершили річну контрактну службу.

Автор:
Ольга Опенько