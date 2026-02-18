Бачать до 2 км: Міноборони дозволило нові українські прилади нічного бачення

Міністерство оборони допустило до використання в Силах оборони нові прилади нічного бачення українського виробництва - монокуляри MT-Gekko-Pro-40 та MT-Gekko-Pro-50. Прилади вже пройшли бойові випробування.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Нові прилади нічного бачення для ЗСУ

Завдяки тісній співпраці виробника з військовими вони оснащені покращеною оптикою та дозволяють виявляти особовий склад противника на відстані понад 400 метрів, а техніку – майже на 2 км.

Прилади допомагають орієнтуватися на місцевості, виконувати технічні роботи на техніці, надавати медичну допомогу пораненим, читати карти та керувати транспортом у темряві або за обмеженої видимості.

Монокуляри можна використовувати, тримаючи в руках, або встановлювати на шолом чи зброю, що підвищує гнучкість їх застосування. Крім того, українські прилади зазвичай дешевші за закордонні аналоги, що робить їх більш доступними для Сил оборони.

