Виновны тарифы Трампа. Производители майонеза перейдут с подсолнечного на рапсовое масло

Тарифные войны, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, повлекли за собой изменения в глобальных экспортных потоках рапса и его продуктов переработки. Из-за пошлин на канадскую продукцию значительные объемы рапса из Канады начали поступать в Европу по более низким ценам.

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Об этом сообщает AgroPortal, ссылаясь на заявление партнера компании Sunstone Brokers (Швейцария) Сергея Репецкого во время онлайн-встречи Высокоолеинового Клуба 2025 года.

По его словам, это сформировало существенный ценовой разрыв с подсолнечным маслом, что заставило производителей майонеза и других пищевых продуктов массово переходить на более дешевое не генетически модифицированное рапсовое масло.

Он пояснил, что переработчики могут фиксировать цену на рапсовое масло на полгода вперед, что делает его еще более привлекательным для использования в индустриальном производстве. В результате подсолнечное масло теряет свою долю в секторе пищевой переработки.

Сейчас Канада экспортировала уже около 2,5 млн. тонн рапса в ЕС, и эти объемы продолжают расти. При этом канадский рапс продается с дисконтом $40–50 за тонну до европейского, что усилило конкуренцию и повлияло на спрос в промышленном секторе.

Пошлины Трампа ударят по Украине

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев отметил, что сама пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины ввиду небольшой части товарного экспорта в США.

Тем не менее, глобальная торговая война будет существовать существенно по экономикам экономических и торговых партнеров Украины, прежде всего ЕС, что приведет к замедлению их экономики.

"Итак (они будут – ред) генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам. При этом правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров. И эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам", – написал он.