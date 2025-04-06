Винні тарифи Трампа. Виробники майонезу перейдуть з соняшникової на ріпакову олію

Тарифні війни, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа, спричинили зміни в глобальних експортних потоках ріпаку та його продуктів переробки. Через мита на канадську продукцію значні обсяги ріпаку з Канади почали надходити до Європи за нижчими цінами.

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Про це повідомляє AgroPortal, посилаючись на заяву партнера компанії Sunstone Brokers (Швейцарія) Сергія Репецького під час онлайн-зустрічі Високоолеїнового Клубу 2025.

За його словами, це сформувало суттєвий ціновий розрив із соняшниковою олією, що змусило виробників майонезу та інших харчових продуктів масово переходити на дешевшу не генетично модифіковану ріпакову олію.

Він пояснив, що переробники можуть фіксувати ціну на ріпакову олію на пів року наперед, що робить її ще привабливішою для використання в індустріальному виробництві. У результаті соняшникова олія втрачає свою частку в секторі харчової переробки.

Зараз Канада експортувала вже близько 2,5 млн тонн ріпаку до ЄС, і ці обсяги продовжують зростати. При цьому канадський ріпак продається з дисконтом $40–50 за тонну до європейського, що посилило конкуренцію та вплинуло на попит у промисловому секторі.

Мита Трампа вдарять по Україні

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що саме мито у 10% не буде мати великого негативного ефекту для України зважаючи на невелику частину товарного експорту до США.

Проте, глобальна торгівельна війна буде бити істотно по економіках економічних і торгівельних партнерів України, передусім ЄС, що призведе до уповільнення їхньої економіки.

"Отже (вони будуть - ред) генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам. При цьому уряди країн-партнерів вимушені будуть вмикати протекціонізм і не тільки щодо американських товарів. І ці протекціоністські заходи вже набагато істотніше вдарять по нам", - написав він.