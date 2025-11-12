Визит Терехова в Страсбург: о чем говорил мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов

Харьковский городской голова и глава Ассоциации прифронтовых городов Игорь Терехов во время сессии в Страсбурге рассказал о жизни и вызовах Харькова во время обстрелов, а также о развитии и партнерстве города с европейскими городами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация прифронтовых городов и общин (АПМГ).

Харьков – город устойчивости и развития

Терехов рассказал о ситуации в Харькове, который более 3,5 лет живет под ежедневными обстрелами. По его словам, город продолжает работать, жить и развиваться, невзирая на разрушение домов, больниц и школ.

Он подчеркнул, что партнерство со Страсбургом является практической поддержкой прифронтового города и помогает ему бороться за жизнь и будущее.

"Сегодня Харьков — не только город-форпост, но и город-символ того, что Европа — это ценности, которые мы защищаем на передовые и", - подчеркнул он.

Кроме того, Терехов в интервью испанскому изданию Ara рассказал о ситуации в Харькове и видении будущего Украины.

По его словам, эта зима будет значительно сложнее предыдущих, поскольку враг снова атакует энергетическую инфраструктуру, пытаясь оставить город без света и тепла и заставить харьковчан покинуть свои дома. Терехов отметил, что город делает все возможное для подготовки, но люди не всесильны.

Он подчеркнул важность международной поддержки и солидарности: украинцам необходимо, чтобы о них помнили, особенно союзники из Европейского Союза, ведь война продолжается, обстрелы не прекращаются, а украинцы платят высокую цену за защиту свободы всей Европы.

Терехов подчеркнул, что желает справедливого мира, а не временной паузы или компромисса, который оставит боль и озлобление. Он уверен, что после войны Украина станет сильнее с современной армией, эффективной экономикой и новой политической культурой.

"Будущее Украины должно быть успешным и светлым. Я вижу это ежедневно в решительности и стойкости наших людей. И наше будущее — это Европа. Не абстрактное направление, а простор ценностей, к которым мы всегда принадлежали, и это лишь подтвердила российская агрессия", - подытожил он.

Напомним, Ассоциацию прифронтовых городов и общин создали 18 сентября в Харькове. Цель нового объединения – защитить интересы ежедневно живущих под обстрелами территорий и заложить основу для их экономического роста после войны.