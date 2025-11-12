Візит Терехова до Страсбурга: про що говорив мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст

Харківський міський голова та очільник Асоціації прифронтових міст Ігор Терехов під час сесії у Страсбурзі розповів про життя та виклики Харкова під час обстрілів, а також про розвиток та партнерство міста з європейськими містами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація прифронтових міст та громад (АПМГ).

Харків - місто стійкості та розвитку

Терехов розповів про ситуацію в Харкові, який понад 3,5 роки живе під щоденними обстрілами. За його словами, місто продовжує працювати, жити і розвиватися, незважаючи на руйнування будинків, лікарень та шкіл.

Він наголосив, що партнерство зі Страсбургом є практичною підтримкою прифронтового міста і допомагає йому боротися за життя та майбутнє.

"Сьогодні Харків — не лише місто-форпост, але й місто-символ того, що Європа — це про цінності, які ми захищаємо на передовій", - підкреслив він.

Крім того, Терехов в інтерв’ю іспанському виданню Ara розповів про ситуацію в Харкові та бачення майбутнього України.

За його словами, ця зима буде значно складнішою, ніж попередні, оскільки ворог знову атакує енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити місто без світла і тепла та змусити харків’ян покинути свої домівки. Терехов зазначив, що місто робить усе можливе для підготовки, але люди не всесильні.

Він підкреслив важливість міжнародної підтримки та солідарності: українцям необхідно, щоб про них пам’ятали, особливо союзники з Європейського Союзу, адже війна триває, обстріли не припиняються, а українці платять високу ціну за захист свободи всієї Європи.

Терехов наголосив, що бажає справедливого миру, а не тимчасової паузи чи компромісу, який залишить біль і озлоблення. Він впевнений, що після війни Україна стане сильнішою: з сучасною армією, ефективною економікою та новою політичною культурою.

"Майбутнє України має бути успішним і світлим. Я бачу це щодня в рішучості та стійкості наших людей. І наше майбутнє — це Європа. Не абстрактний напрям, а простір цінностей, до яких ми завжди належали по суті, і це лише підтвердила російська агресія", - підсумував він.

Нагадаємо, Асоціацію прифронтових міст та громад створили 18 вересня у Харкові. Мета нового об’єднання – захистити інтереси територій, що щодня живуть під обстрілами, та закласти основу для їх економічного зростання після війни.