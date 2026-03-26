Владельцы пунктов эвакуации ВПЛ получат компенсацию за коммунальные услуги: порядок выплат

Кабмин утвердил порядок выплат за коммунальные услуги на пунктах эвакуации ВПЛ

Правительство утвердило механизм возмещения расходов на коммунальные услуги для эвакуации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Эта инициатива касается владельцев и арендаторов помещений, используемых в качестве сборных пунктов, транзитных центров или промежуточных пунктов приема людей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

"Вводим четкий механизм возмещения для владельцев или арендаторов сборных пунктов эвакуации, промежуточных пунктов, транзитных центров и приемных пунктов, где эвакуированные люди находятся в дальнейшем перемещении или расселении", - отметила Свириденко.

Государство берет на себя расходы на потребленную электроэнергию, тепло и воду. Также возмещению подлежит стоимость сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, которые используются для обогрева эвакуации.

Как подать заявку?

Процесс оформления компенсации полностью цифровизирован. Владельцы пунктов могут подать заявление в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Выплата средств производится по графику - ежемесячно до 25 числа.

Начисление выплат находится под надзором Нацсоцслужбы и его территориальных подразделений. Система создана для того, чтобы поддержать как покинувших свои дома, так и тех, кто предоставляет им временное убежище на первых этапах эвакуации.

Напомним, 25 марта Верховная Рада приняла законопроект об освобождении владельцев разрушенного или поврежденного жилья, в котором невозможно жить, от оплаты жилищно-коммунальных услуг .

Автор:
Татьяна Ковальчук