Власники пунктів евакуації ВПО отримають компенсацію за комунальні послуги: порядок виплат

Уряд затвердив механізм відшкодування витрат на комунальні послуги для пунктів евакуації внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Ця ініціатива стосується власників та орендарів приміщень, що використовуються як збірні пункти, транзитні центри або проміжні пункти приймання людей.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"Запроваджуємо чіткий механізм відшкодування для власників або орендарів збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів, транзитних центрів і приймальних пунктів, де евакуйовані люди перебувають до подальшого переміщення або розселення ", — зазначила Свириденко.

Держава бере на себе витрати на спожиту електроенергію, тепло та воду. Також відшкодуванню підлягає вартість скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, які використовуються для обігріву пунктів евакуації.

Як подати заявку?

Процес оформлення компенсації повністю цифровізований. Власники пунктів можуть подати заяву в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Виплата коштів здійснюється за графіком — щомісяця до 25 числа.

Нарахування виплат перебуває під наглядом Нацсоцслужби та її територіальних підрозділів. Система створена для того, щоб підтримати як людей, які залишили свої домівки, так і тих, хто надає їм тимчасовий прихисток на перших етапах евакуації.

Нагадаємо, 25 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про звільнення власників зруйнованого чи пошкодженого житла, у якому неможливо жити, від сплати житлово-комунальних послуг.