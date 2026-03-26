AI Лідери AI Лідери
Чотири роки
великої війни
Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026
20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ платників

податків 2025
Історії успіху

з Ощадом
Найкращі 
роботодавці 2025
Власна 

справа
Інвестиції 

в освіту
Навчання

для життя
ТОП 50 

СЕО
Вільна 

енергія
Smart 

Money

Власники пунктів евакуації ВПО отримають компенсацію за комунальні послуги: порядок виплат

Кабмін затвердив порядок виплат за комунальні послуги на пунктах евакуації ВПО / Shutterstock

Уряд затвердив механізм відшкодування витрат на комунальні послуги для пунктів евакуації внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Ця ініціатива стосується власників та орендарів приміщень, що використовуються як збірні пункти, транзитні центри або проміжні пункти приймання людей.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"Запроваджуємо чіткий механізм відшкодування для власників або орендарів збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів, транзитних центрів і приймальних пунктів, де евакуйовані люди перебувають до подальшого переміщення або розселення ", — зазначила Свириденко.

Держава бере на себе витрати на спожиту електроенергію, тепло та воду. Також відшкодуванню підлягає вартість скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, які використовуються для обігріву пунктів евакуації.

Як подати заявку?

Процес оформлення компенсації повністю цифровізований. Власники пунктів можуть подати заяву в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Виплата коштів здійснюється за графіком — щомісяця до 25 числа.

Нарахування виплат перебуває під наглядом Нацсоцслужби та її територіальних підрозділів. Система створена для того, щоб підтримати як людей, які залишили свої домівки, так і тих, хто надає їм тимчасовий прихисток на перших етапах евакуації.

Нагадаємо, 25 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про звільнення власників зруйнованого чи пошкодженого житла, у якому неможливо жити, від сплати житлово-комунальних послуг.

Автор:
Тетяна Ковальчук