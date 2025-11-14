Владельцы солнечных электростанций перекрывали дорогу в Ивано-Франковске: потребовали вернуть 300 млн грн

13 ноября у офиса ООО "Прикарпатэнерготрейд" в Ивано-Франковске владельцы домашних солнечных электростанций (СЭС) устроили акцию протеста. Люди требовали вернуть деньги, которые компания задолжала за производимую по "зеленому тарифу" электроэнергию, и перекрыли движение транспорта на улице Надречной.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает местное издание "Галка".

Требуют вернуть деньги

Участники протеста рассказали, что долги поставщика электроэнергии "Прикарпатэнерготрейд" перед собственниками солнечных электростанций тянутся с 2022 года.

Люди неоднократно писали обращение в компанию, НКРЭКУ и в Министерство энергетики, однако это не дало результатов.

На совещании в Ивано-Франковской ОВА 1 октября ООО "Прикарпатэнерготрейд" было поручено рассчитаться с владельцами СЭС до 1 ноября. Однако этого не произошло, и люди вышли на акцию протеста.

Фото: Галка

Что говорят в компании

Как рассказал исполнительный директор "Прикарпатэнерготрейд" Владимир Смолий, компания задолжает владельцам домашних солнечных станций около 309 млн грн.

"Причиной являются системные сбои в финансировании со стороны "Укрэнерго", которое должно нашему обществу около 350 млн грн. Мы частично покрываем обязательства за свой счет, но этого недостаточно", - подчеркнул он.

По его словам, компания надеется на принятие нового тарифа НКРЭКУ, который позволит возобновить полные выплаты до конца 2025 года.

Смолий добавил, что у "Прикарпатэнерготрейда" пока нет возможности проводить выплаты в таком формате, а деньги должны получать все владельцы СЭС без исключения, у которых есть договоры.

По данным Youcontrol, "Прикарпатэнерготрейд" зарегистрировали в 2018 году, принадлежит Тарасу Гнатюку –эксдепутату Галицкого городского совета от партии "Батькивщина".

Сейчас в Прикарпатье действуют более 6,5 тыс. домашних солнечных электростанций, подключенных к системе "зеленого тарифа".

Заметим, что недавно правительство внесло изменения в программу государственной поддержки для физических лиц, устанавливающих в своих домохозяйствах генерирующие установки, производящие электроэнергию из альтернативных источников, таких как солнечные и ветровые электростанции.