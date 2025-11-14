Власники сонячних електростанцій перекривали дорогу в Івано-Франківську: вимагали повернути 300 млн грн

13 листопада біля офісу ТОВ "Прикарпатенерготрейд" в Івано-Франківську власники домашніх сонячних електростанцій (СЕС) влаштували акцію протесту. Люди вимагали повернути гроші, які компанія заборгувала за вироблену за "зеленим" тарифом електроенергію, і перекрили рух транспорту на вулиці Надрічній.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє місцеве видання "Галка".

Вимагають повернути гроші

Учасники протесту розповіли, що борги постачальника електроенергії "Прикарпатенерготрейд" перед власниками сонячних електростанцій тягнуться з 2022 року.

Люди неодноразово писали звернення у компанію, НКРЕКП і Міністерство енергетики, однак це не дало результатів.

На нараді в Івано-Франківській ОВА 1 жовтня ТОВ "Прикарпатенерготрейд" доручили розрахуватися з власниками СЕС до 1 листопада. Однак цього не сталося, і люди вийшли на акцію протесту.

Що кажуть в компанії

Як розповів виконавчий директор "Прикарпатенерготрейду" Володимир Смолій, компанія боргує власникам домашніх сонячних станцій близько 309 млн грн.

"Причиною є системні збої у фінансуванні з боку "Укренерго", яке винне нашому товариству близько 350 млн грн. Ми частково покриваємо зобов’язання власним коштом, але цього недостатньо", – наголосив він.

За його словами, компанія сподівається на ухвалення нового тарифу НКРЕКП, який дозволить відновити повні виплати до кінця 2025 року.

Смолій додав, що "Прикарпатенерготрейд" наразі не має можливості проводити виплати у такому форматі, а гроші мають отримувати всі власники СЕС без виключення, які мають договори.

За даними YouСontrol, "Прикарпатенерготрейд" зареєстровано у 2018 році. Він належить Тарасу Гнатюку – ексдепутату Галицької міської ради від партії "Батьківщина".

Наразі на Прикарпатті діють понад 6,5 тис. домашніх сонячних електростанцій, які підключені до системи "зеленого" тарифу.

Зауважимо, нещодавно уряд вніс зміни до програми державної підтримки для фізичних осіб, які встановлюють у своїх домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел, таких як сонячні та вітрові електростанції.