ПриватБанк нашел покупателя на футбольный стадион Днепр-Арена и учебно-тренировочную базу в Приднепровске. Победителем аукциона, назначенного на 24 ноября, стало ООО Риал Эстейт 7 с предложением 56,21 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом говорится на сайте "Prozorro.Продажи"

Как прошли торги

ООО "Риал Эстейт 7" стало единственным участником аукциона. Стартовая цена лота составляла 55,63 млн грн.

Основателями компании-победителя являются днепровские предприниматели, входящие в группу Inspira:

Владислав Штипельман (владелец группы Sol Union) – 32,5 %;

Руслан Шостак (совладелец сетей EVA и Varus, президент корпорации Terwin) – 22,5 %;

Алексей Марков (председатель Ассоциации футбола Днепропетровской области) – 22,5 %;

Дмитрий Харченко (девелопер, совладелец Vertex Group) – 22,5 %.

Продавцом выступил государственный "ПриватБанк", долгое время пытавшийся реализовать эти активы через предыдущие безрезультатные торги.

Что входит в проданный комплекс

"Днепр-Арену" открыли после реконструкции в 2008 году на месте стадиона "Металлург". Арена соответствует стандартам УЕФА и рассчитана более чем на 31 000 зрителей.

В инфраструктуру стадиона и базы входят:

футбольное поле 105×68 м с подогревом и системой автоматического полива, раздевалки, тренажерный зал, зоны для судей и медиа, VIP-ложа на 296 мест, ресторан на 550 мест и паркинг на 326 авто и 19 автобусов;

учебно-тренировочная база в лесопарковой зоне с четырьмя натуральными и тремя искусственными полями, крытым манежем с трибунами на 506 мест, коттеджным городком для спортсменов, двумя корпусами, медико-восстановительным центром, бассейном, сауной и тренажерными залами.

Напомним, в сентябре ПриватБанк выставил на открытый аукцион в системе "Прозорро.Продажи" один из крупнейших спортивных объектов Днепра - футбольный стадион "Днепр-Арена", а также учебно-тренировочную базу. Стартовая цена лота составляет более 140,7 млн. грн.