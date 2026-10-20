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Владелец "Киевстара" покупает за $207 млн мобильного оператора в Узбекистане

мобильная связь 5G
Владелец "Киевстара" покупает мобильного оператора в Узбекистане / Depositphotos

Международная телекоммуникационная группа VEON, которой принадлежит украинский оператор Киевстар, договорилась о приобретении 100% компании Rubicon Wireless, работающей в Узбекистане под брендом Perfectum. Общая стоимость сделки составляет около $207 млн.

Как пишет Dilo, об этом говорится в официальном заявлении VEON.

Что получит VEON после покупки Perfectum

Отмечается, что приобретение позволит VEON расширить телекоммуникационную инфраструктуру в Узбекистане и усилить позиции своего местного оператора Beeline Uzbekistan.

Активы Perfectum включают 115 МГц радиочастотного спектра в диапазонах 850 МГц и 3800 МГц, а также сетевое оборудование и инфраструктуру, в том числе автономную сеть 5G, построенную на оборудовании Nokia.

Ожидается, что после покупки частотный ресурс Beeline Uzbekistan увеличится примерно на 50%. Это позволит оператору расширять покрытие и пропускную способность сети 4G/LTE, развивать 5G и беспроводной широкополосный доступ в интернет для домохозяйств и бизнеса.

Рынок Узбекистана с населением около 40 млн человек считается одним из самых перспективных для внедрения новых цифровых сервисов.

VEON также рассчитывает сократить капитальные и операционные расходы благодаря интеграции инфраструктуры Perfectum с существующей сетью Beeline Uzbekistan.

Соглашение будет профинансировано из собственных денежных ресурсов VEON. Компания уже получила необходимые регуляторные разрешения, а завершить покупку планирует к концу октября 2026 года.

Международная группа VEON работает на рынках пяти стран: Украины, где ей принадлежит крупнейший телеком-оператор "Киевстар", а также Пакистана, Казахстана, Бангладеш и Узбекистана. В общей сложности холдинг обслуживает более 150 миллионов абонентов мобильной связи и более 228 миллионов пользователей цифровых услуг по всему миру.

Напомним, что мобильный оператор "Киевстар", дочерняя компания Kyivstar Group Ltd и часть группы VEON, объявил о завершении многолетней инвестиционной программы в Украине общим объемом 1,3 миллиарда долларов США. Объем инвестиций на 30% превысил обязательство, взятое на 2023-2027 годы.

Автор:
Светлана Манько

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