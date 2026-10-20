Власник "Київстару" купує за $207 млн мобільного оператора в Узбекистані

Міжнародна телекомунікаційна група VEON, якій належить український оператор "Київстар", домовилася про придбання 100% компанії Rubicon Wireless, що працює в Узбекистані під брендом Perfectum. Загальна вартість угоди становить приблизно $207 млн.

Як пише Dilo, про це йдеться в офіційній заяві VEON.

Що отримає VEON після придбання Perfectum

Зазначається, що придбання дозволить VEON розширити телекомунікаційну інфраструктуру в Узбекистані та посилити позиції свого місцевого оператора Beeline Uzbekistan.

Активи Perfectum включають 115 МГц радіочастотного спектра в діапазонах 850 МГц і 3800 МГц, а також мережеве обладнання та інфраструктуру, зокрема автономну мережу 5G, побудовану на обладнанні Nokia.

Очікується, що після придбання частотний ресурс Beeline Uzbekistan збільшиться приблизно на 50%. Це дозволить оператору розширювати покриття та пропускну здатність мережі 4G/LTE, розвивати 5G і бездротовий широкосмуговий доступ до інтернету для домогосподарств і бізнесу.

Ринок Узбекистану з населенням близько 40 млн осіб, вважається одним із найперспективніших для впровадження нових цифрових сервісів.

VEON також розраховує скоротити капітальні та операційні витрати завдяки інтеграції інфраструктури Perfectum із наявною мережею Beeline Uzbekistan.

Угоду профінансують із власних грошових ресурсів VEON. Компанія вже отримала необхідні регуляторні дозволи, а завершити придбання планує до кінця жовтня 2026 року.

Міжнародна група VEON наразі працює на ринках п’яти країн: України, де їй належить найбільший телеком-оператор "Київстар", а також Пакистану, Казахстану, Бангладеш та Узбекистану. Загалом холдинг обслуговує понад 150 мільйонів абонентів мобільного зв’язку та понад 228 мільйонів користувачів цифрових послуг по всьому світу.

Нагадаємо, мобільний оператор "Київстар", дочірня компанія Kyivstar Group Ltd та частина групи VEON, оголосив про завершення багаторічної інвестиційної програми в Україні загальним обсягом 1,3 мільярда доларів США. Обсяг інвестицій на 30% перевищив зобов’язання, взяте на 2023–2027 роки.