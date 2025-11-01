Владелец компании "Три медведя" продал завод Calfrost в Польше.

Владелец украинской компании "Три медведя", специализирующейся на производстве мороженого и замороженных продуктов Дмитрий Ушмаев продал один из двух заводов польской группы Nordis — Calfrost в Калише.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Fakty Kaliskie.

Завод Calfrost Kalisz в течение 20 лет принадлежал Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o. Осенью 2023 года компанию приобрела украинская "Три медведя", однако завод из-за убыточности был закрыт, а весь персонал — около 50 работников — уволен.

Объект по улице Вроцлавской занимает почти 3 гектара и включает офисное здание, склады, промышленные помещения, производственный цех и морозильную камеру. Сначала украинский владелец оценил его почти в 13 млн злотых, позже снизил цену до 5,8 млн злотых.

Покупателем стал Ян Подлясинский, предприниматель из окрестностей Конина, управляющий гостиницами, транспортной компанией и инвестирующий в недвижимость в Польше.

Однако перед подписанием контракта произошел инцидент: руководство Calfrost подписало соглашение о демонтаже холодильного оборудования завода, что противоречило договоренностям с покупателем. Подлясинский сообщил, что оборудование было разобрано и продано как металлолом, хотя часть его могла еще работать.

Генеральный директор Calfrost Константин Вальчук заявил, что демонтаж был согласован с покупателем, хотя Подлясинский приводит другие документы, свидетельствующие об отсутствии его согласия.

Другое польское издание epoznan уточнило, что из-за полного демонтажа оборудования цена была снижена вероятно еще на 300 тыс. злотых. В общей сложности конечная сумма сделки составила 5 млн злотых (свыше 1,35 млн долларов).

Новый владелец планирует использовать помещения под складские нужды, но не исключает других вариантов. Он также рассматривает возможность хранения энергии на участке благодаря мощному трансформатору и потенциальному строительству современного объекта.

Напомним, компания "Три медведя" приобрела польскую компанию Nordis, владеющую заводом замороженных продуктов еще в апреле 2023 года.

О том, что компания "Три медведя" планирует экспансию на европейский рынок, стало известно еще весной 2023 года. Для этого она взяла беззалоговый кредит в размере 210 млн грн в Райффайзен Банке под страховое покрытие Экспортно-кредитного агентства. Ссуда должна была быть использована для осуществления экспорта в Польшу.