Власник компанії "Три ведмеді" продав завод Calfrost у Польщі

Власник української компанії "Три ведмеді", яка спеціалізується на виробництві морозива та заморожених продуктів Дмитро Ушмаєв продав один із двох заводів польської групи Nordis — Calfrost у Каліші.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Fakty Kaliskie.

Завод Calfrost Kalisz протягом 20 років належав компанії Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o. Восени 2023 року компанію придбала українська "Три ведмеді", проте завод через збитковість було закрито, а весь персонал — близько 50 працівників — звільнено.

Об’єкт на вулиці Вроцлавській займає майже 3 гектари і включає офісну будівлю, склади, промислові приміщення, виробничий цех та морозильну камеру. Спочатку український власник оцінив його в майже 13 млн злотих, пізніше знизив ціну до 5,8 млн злотих.

Покупцем став Ян Подлясінський, підприємець з околиць Коніна, який керує готелями, транспортною компанією та інвестує в нерухомість у Польщі.

Проте перед підписанням контракту відбувся інцидент: керівництво Calfrost підписало угоду на демонтаж холодильного обладнання заводу, що суперечило домовленостям із покупцем. Подлясінський повідомив, що обладнання було розібране та продано як металобрухт, хоча частина його могла ще працювати.

Генеральний директор Calfrost Костянтин Вальчук заявив, що демонтаж було узгоджено з покупцем, хоча Подлясінський наводить інші документи, що свідчать про відсутність його згоди.

Інше польське видання epoznan уточнило, що через повний демонтаж обладнання ціну було знижено ймовірно ще на 300 тис злотих. Загалом кінцева сума угоди становила 5 млн злотих ( понад 1,35 млн доларів).

Новий власник планує використовувати приміщення під складські потреби, але не виключає інших варіантів. Він також розглядає можливість зберігання енергії на ділянці завдяки наявності потужного трансформатора та потенційне будівництво сучасного об’єкта.

Нагадаємо, компанія "Три ведмеді" придбала польську компанію Nordis, що володіє заводом заморожених продуктів ще у квітні 2023 року.

Про те, що компанія "Три ведмеді" планує експансію на європейський ринок, стало відомо ще навесні 2023 року. Для цього вона взяла беззаставний кредит в розмірі 210 млн грн в Райффайзен Банку під страхове покриття Експортно-кредитного агентства. Позика повинна була бути використана на здійснення експорту до Польщі.