Владелец Viber привлек рекордные $2,5 млрд на рынке облигаций за всю свою историю

Японская корпорация "Rakuten Group Inc." установила финальную цену на выпуск облигаций в национальной валюте на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов США (400 миллиардов иен), что явилось самым большим размещением долговых бумаг в иенах за всю историю компании.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Облигации сроком обращения 5,5 года получили купонную ставку 4,37% годовых со спредом в 200 базисных пунктов в эталонные 10-летние государственные облигации Японии. Основную часть выпуска — около 2,25 миллиарда долларов (360 млрд иен) — выкупили розничные частные инвесторы, тогда как институциональные участники приобрели бумаги на сумму около 250 миллионов долларов (40 млрд иен).

Следом за размещением компании "SoftBank Group Corp." на сумму около 6,3 миллиарда долларов (1 трлн иен) сделка Rakuten подтвердила рост роли частных вкладчиков как источника капитала для крупного бизнеса. Из-за инфляции, обесценивающей средства на банковских депозитах, население активно перенаправляет сбережения в высокодоходные ценные бумаги корпоративного сектора.

Долговой рынок и финансовое состояние компании

По подсчетам Bloomberg, с начала 2026 года японские компании продали частным инвесторам деноминированных в иенах облигаций на общую сумму около 20,2 миллиарда долларов (около 3,2 трлн иен). Это уже более чем на 15% больше рекордных показателей всего прошлого года.

Приглашенный профессор Высшей школы бухгалтерского учета и финансов Торгового университета Тиба Тошиасу Охаши отметил, что активный спрос домохозяйств способен помочь решить проблему "курицы и яйца", долго сдерживавшую японский рынок корпоративного долга, и будет стимулировать расширение выпусков облигаций.

В период с апреля по июнь Rakuten вышла на чистую квартальную прибыль впервые за шесть лет, хотя ее телекоммуникационный сегмент остается убыточным. Начиная с 2027 года, компания сталкивается с большими сроками погашения ранее привлеченных обязательств. Для покрытия долговых выплат группа планирует совмещать размещение облигаций внутри страны и за границей с монетизацией активов.

Один из ведущих андеррайтеров выпуска "Daiwa Securities Co." сообщил, что институционный транш сначала ориентировали на спрэд 170-180 базисных пунктов, однако из-за значительного предложения и расширения спредов на вторичном рынке финальную доходность зафиксировали на уровне 200 пунктов. Итоговый спрос покупателей превысил объем предложения примерно в 1,3 раза.

Напомним, ранее сообщалось, что мессенджер "Rakuten Viber" интегрировал инструменты OpenAI. Украинские пользователи iOS и Android получили бесплатный доступ к функциям ChatGPT для редактирования фотографий, перевода и создания итогов переписки непосредственно в приложении.