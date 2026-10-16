Власник Viber залучив рекордні $2,5 млрд на ринку облігацій за всю свою історію

Японська корпорація "Rakuten Group Inc." встановила фінальну ціну на випуск облігацій у національній валюті на загальну суму близько 2,5 мільярда доларів США (400 мільярдів єн), що стало найбільшим розміщенням боргових паперів у єнах за всю історію компанії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Облігації терміном обігу 5,5 року отримали купонну ставку 4,37% річних зі спредом у 200 базисних пунктів до еталонних 10-річних державних облігацій Японії. Основну частину випуску — приблизно 2,25 мільярда доларів (360 млрд єн) — викупили роздрібні приватні інвестори, тоді як інституційні учасники придбали папери на суму близько 250 мільйонів доларів (40 млрд єн).

Слідом за розміщенням компанії "SoftBank Group Corp." на суму близько 6,3 мільярда доларів (1 трлн єн) угода Rakuten підтвердила зростання ролі приватних вкладників як джерела капіталу для великого бізнесу. Через інфляцію, що знецінює кошти на банківських депозитах, населення активно перенаправляє заощадження у високодохідні цінні папери корпоративного сектору.

Борговий ринок та фінансовий стан компанії

За підрахунками Bloomberg, від початку 2026 року японські компанії продали приватним інвесторам деномінованих у єнах облігацій на загальну суму близько 20,2 мільярда доларів (майже 3,2 трлн єн). Це вже більш ніж на 15% перевищує рекордні показники всього минулого року.

Запрошений професор Вищої школи бухгалтерського обліку та фінансів Торговельного університету Тіба Тошіясу Охаші зазначив, що активний попит домогосподарств здатний допомогти розв'язати проблему "курки та яйця", яка тривалий час стримувала японський ринок корпоративного боргу, та стимулюватиме розширення випусків облігацій.

У період із квітня до червня Rakuten вийшла на чистий квартальний прибуток уперше за шість років, хоча її телекомунікаційний сегмент залишається збитковим. Починаючи з 2027 року компанія стикається з великими строками погашення раніше залучених зобов'язань. Для покриття боргових виплат група планує поєднувати розміщення облігацій усередині країни та за кордоном із монетизацією активів.

Один із провідних андеррайтерів випуску "Daiwa Securities Co." повідомив, що інституційний транш спершу орієнтували на спред 170–180 базисних пунктів, проте через значну пропозицію та розширення спредів на вторинному ринку фінальну прибутковість зафіксували на рівні 200 пунктів. Підсумковий попит покупців перевищив обсяг пропозиції приблизно в 1,3 раза.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що месенджер "Rakuten Viber" інтегрував інструменти "OpenAI". Українські користувачі iOS та Android отримали безплатний доступ до функцій ChatGPT для редагування фото, перекладу та створення підсумків листування безпосередньо у додатку.