Влияние санкций и заполненение хранилищ: Россия готовится к сокращению добычи нефти

Российские производители нефти могут сократить добычу на 300 000 баррелей в сутки в период с марта по май 2026 года. Это обусловлено снижением морского экспорта до 2,8 млн баррелей в сутки в феврале и рекордным накоплением сырья на танкерах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Смена позиции ключевых импортеров

Индия, в прошлом году обеспечивавшая половину морского экспорта РФ (около 1,7 млн баррелей в сутки), начала ограничивать закупки. Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries приостановили сделки с российской нефтью. Хотя заводы Nayara Energy и независимые китайские переработчики продолжают импорт, Пекин избегает излишней зависимости от одного поставщика, где российская доля уже составляет одну пятую импорта.

Кризис хранилищ

Замедление продаж привело к переполнению логистических цепей. Объем хранящейся на судах в море нефти превысил 150 миллионов баррелей. При этом наземные хранилища РФ заполнены на 51%, что составляет около 16 миллионов баррелей, хотя общая мощность наземных буферов, включая трубопроводы, оценивается в 100 миллионов баррелей.

Но даже этот буфер может оказаться недостаточным. Россия добывает около 9,3 миллионов баррелей сырой нефти в сутки, примерно половина из которой экспортируется. При таких темпах наземные хранилища могут быстро заполниться, если экспорт остается ограниченным, оставляя производителям мало вариантов, кроме сокращения добычи.

Экономические последствия

По словам Хорхе Леона, руководителя отдела геополитического анализа Rystad Energy, добыча нефти в России может упасть до 300 000 баррелей в сутки в период с марта по май из-за этих логистических трудностей.

Доходы от нефти и газа являются основным источником доходов Кремля, составляя около четверти поступлений федерального бюджета. Финансы Москвы уже пострадали от значительных расходов на оборону с начала Россией полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Государственные доходы страны-агрессорки от нефти и газа в январе 2026 года сократились вдвое по сравнению с прошлым годом, упав до самого низкого уровня с июля 2020 года, поскольку снижение цен на сырую нефть сказалось на них.

Падение производства в сочетании с большими скидками на экспорт еще больше подорвет доходы Москвы от нефти, усиливая финансовое давление на РФ – именно этого Запад и стремится добиться, поскольку война против Украины вступает в четвертый год.

