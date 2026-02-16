Вплив санкцій і заповнення сховищ: Росія готується до скорочення видобутку нафти

Російські виробники нафти можуть скоротити видобуток на 300 000 барелів на добу у період з березня по травень 2026 року. Це зумовлено зниженням морського експорту до 2,8 млн барелів на добу в лютому та рекордним накопиченням сировини на танкерах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Зміна позиції ключових імпортерів

Індія, яка минулого року забезпечувала половину морського експорту РФ (близько 1,7 млн барелів на добу), почала обмежувати закупівлі. Компанії Indian Oil, Bharat Petroleum та Reliance Industries припинили операції з російською нафтою. Хоча заводи Nayara Energy та незалежні китайські переробники продовжують імпорт, Пекін уникає надмірної залежності від одного постачальника, де російська частка вже складає одну п'яту імпорту.

Криза сховищ

Уповільнення продажів призвело до переповнення логістичних ланцюгів. Обсяг нафти, що зберігається на суднах у морі, перевищив 150 мільйонів барелів. При цьому наземні сховища РФ заповнені на 51%, що становить близько 16 мільйонів барелів, хоча загальна потужність наземних буферів, включаючи трубопроводи, оцінюється у 100 мільйонів барелів.

Але навіть цього буфера може виявитися недостатнім. Росія видобуває близько 9,3 мільйона барелів сирої нафти на добу, приблизно половина з якої експортується. За таких темпів наземні сховища можуть швидко заповнитися, якщо експорт залишиться обмеженим, залишаючи виробникам мало варіантів, окрім скорочення видобутку.

Економічні наслідки

За словами Хорхе Леона, керівника відділу геополітичного аналізу Rystad Energy, видобуток нафти в Росії може впасти до 300 000 барелів на добу в період з березня по травень внаслідок цих логістичних труднощів.

Доходи від нафти і газу є основним джерелом доходів Кремля, складаючи майже чверть надходжень федерального бюджету. Фінанси Москви вже постраждали від значних витрат на оборону з моменту початку Росією повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Державні доходи країни-агресорки від нафти і газу в січні 2026 року скоротилися вдвічі порівняно з минулим роком, впавши до найнижчого рівня з липня 2020 року, оскільки зниження цін на сиру нафту позначилося на них.

Падіння виробництва в поєднанні з більшими знижками на експорт ще більше підірве доходи Москви від нафти, посилюючи фінансовий тиск на РФ – саме цього Захід і прагне досягти, оскільки війна проти України вступає в четвертий рік.

Раніше повідомлялося, що Росія втрачає мільярди нафтових доходів та змушена робити все більші знижки.