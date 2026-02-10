Запланована подія 2

Внутренние перепродажи: какие б/у авто покупали украинцы в январе 2026 года

Топ-10 марок и моделей января 2026 года

В январе 2026-го продажи подержанных легковых автомобилей достигли 80 тысяч единиц, что полностью соответствует показателям предыдущего месяца.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследования авторынка.

Как отметили аналитики, традиционное январское затишье не произошло — украинцы продолжают активно покупать подержанные легковушки на уровне конца прошлого года.

Лидеры рынка

Volkswagen доминирует на рынке, но настоящий ажиотаж наблюдается вокруг BMW и Audi, занявших 2-е и 3-е места.

Высокий спрос на эти марки объясняется доступностью: средний возраст автомобилей составляет 16 лет. Для многих покупателей это возможность получить премиальный бренд по цене б/у лоукостера, чем выбор в пользу элитного автопрома.

Далее в списке Renault, Skoda и Toyota, которые держат стабильно высокие позиции, тогда как ВАЗ/Lada постепенно двигается вниз, хотя все еще держится в Топ-10 благодаря сверхдешевым ценам и потребностям граждан в мобильности.

Рейтинг моделей

Лидерами предпочтений остаются проверенные временем Passat и Octavia. Вместе с тем Daewoo Lanos стабильно занимает третье место, выполняя роль самого доступного варианта для первого авто.

Популярность б/у BMW "трешек" и "пятерок" лишь подтверждает устойчивый спрос на бюджетный премиум: украинцы готовы выбирать старые модели с известным логотипом вместо более простых альтернатив.

Премиум-сегмент

На фоне общих цифр особенно выделяется   Porsche   с результатом у   303   перепродажи внутри страны.

  • Rolls-Royce   — 4 единицы сменили владельцев.
  • Ferrari   да   Aston Martin   - по 2 сделки.
  • Lamborghini   - 1 перерегистрация.
  • Bentley   (11) и   Maserati   (15) – стабильное движение в высшей лиге.

Напомним, импорт подержанных автомобилей в январе 2026 года вернулся к сезонной норме. Объемы "крепостничества" сократились на 61% по сравнению с декабрем 2025 года. В то же время они были на 12,2% выше, чем в январе прошлого года.

Автор:
Татьяна Бессараб