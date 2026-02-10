- Категорія
Внутрішні перепродажі: які вживані авто купували українці у січні 2026 року
У січні 2026-го продажі вживаних легковиків сягнули 80 тисяч одиниць, що повністю відповідає показникам попереднього місяця.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту дослідження авторинку.
Як зазначили аналітики, традиційне січневе затишшя не відбулося — українці продовжують активно купувати вживані легковики на рівні кінця минулого року.
Лідери ринку
Volkswagen домінує на ринку, але справжній ажіотаж спостерігається навколо BMW та Audi, які посіли 2-ге та 3-тє місця.
Високий попит на ці марки пояснюється доступністю: середній вік автівок становить 16 років. Для багатьох покупців це можливість отримати преміальний бренд за ціною вживаного лоукостера, ніж вибір на користь елітного автопрому.
Далі у списку Renault, Skoda та Toyota, які тримають стабільно високі позиції, тоді як ВАЗ/Lada поступово рухається донизу, хоча все ще тримається в Топ-10 завдяки наддешевим цінам та потребі громадян у мобільності.
Рейтинг моделей
Лідерами вподобань залишаються перевірені часом Passat та Octavia. Разом з тим, Daewoo Lanos стабільно посідає третє місце, виконуючи роль найдоступнішого варіанту для першого авто.
Популярність вживаних BMW "трійок" та "п’ятірок" лише підтверджує стійкий попит на бюджетний преміум: українці готові обирати старі моделі з відомим логотипом замість простіших альтернатив.
Преміум-сегмент
На фоні загальних цифр особливо виділяється Porsche з результатом у 303 перепродажі всередині країни.
- Rolls-Royce — 4 одиниці змінили власників.
- Ferrari та Aston Martin — по 2 угоди.
- Lamborghini — 1 перереєстрація.
- Bentley (11) та Maserati (15) — стабільний рух у вищій лізі.
Нагадаємо, імпорт вживаних авто у січні 2026 року повернувся до сезонної норми. Обсяги "пригону" скоротилися на 61% порівняно з груднем 2025 року. Водночас вони були на 12,2% вищими, ніж у січні минулого року.