Внутрішні перепродажі: які вживані авто купували українці у січні 2026 року

У січні 2026-го продажі вживаних легковиків сягнули 80 тисяч одиниць, що повністю відповідає показникам попереднього місяця.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту дослідження авторинку.

Як зазначили аналітики, традиційне січневе затишшя не відбулося — українці продовжують активно купувати вживані легковики на рівні кінця минулого року.

Лідери ринку

Volkswagen домінує на ринку, але справжній ажіотаж спостерігається навколо BMW та Audi, які посіли 2-ге та 3-тє місця.

Високий попит на ці марки пояснюється доступністю: середній вік автівок становить 16 років. Для багатьох покупців це можливість отримати преміальний бренд за ціною вживаного лоукостера, ніж вибір на користь елітного автопрому.

Далі у списку Renault, Skoda та Toyota, які тримають стабільно високі позиції, тоді як ВАЗ/Lada поступово рухається донизу, хоча все ще тримається в Топ-10 завдяки наддешевим цінам та потребі громадян у мобільності.

Рейтинг моделей

Лідерами вподобань залишаються перевірені часом Passat та Octavia. Разом з тим, Daewoo Lanos стабільно посідає третє місце, виконуючи роль найдоступнішого варіанту для першого авто.

Популярність вживаних BMW "трійок" та "п’ятірок" лише підтверджує стійкий попит на бюджетний преміум: українці готові обирати старі моделі з відомим логотипом замість простіших альтернатив.

Преміум-сегмент

На фоні загальних цифр особливо виділяється Porsche з результатом у 303 перепродажі всередині країни.

Rolls-Royce — 4 одиниці змінили власників.

— 4 одиниці змінили власників. Ferrari та Aston Martin — по 2 угоди.

та — по 2 угоди. Lamborghini — 1 перереєстрація.

— 1 перереєстрація. Bentley (11) та Maserati (15) — стабільний рух у вищій лізі.

Нагадаємо, імпорт вживаних авто у січні 2026 року повернувся до сезонної норми. Обсяги "пригону" скоротилися на 61% порівняно з груднем 2025 року. Водночас вони були на 12,2% вищими, ніж у січні минулого року.