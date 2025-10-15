Внутрисуточный рынок электроэнергии обновил исторический ценовой максимум

Средневзвешенная цена на внутрисуточном рынке (ВДР) электроэнергии в Украине достигла нового исторического рекорда.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro. со ссылкой на данные АО "Оператор рынка".

По состоянию на 14 октября цена составила 10 803,99 грн/МВт-час.

Согласно обзору ExPro Electricity, на внутрисуточном рынке (ВДР) объем реализации составил 12,6 тыс. МВт-ч, что на 14% больше по сравнению с предыдущими сутками.

При этом объемы предложения выросли на 9%, тогда как объемы спроса упали на 36%. В результате общий суточный баланс составлял -370 МВт-ч, а дефицит фиксировался в периоды с 8:00 до 10:00, с 15:00 до 22:00, а также в 24:00.

Напомним, за первые 15 дней августа 2025 года средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в Украине снизилась на 6% по сравнению с прошлым годом и составила 5511 грн/МВт-час.