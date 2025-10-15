Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

+0,14

EUR

48,24

+0,10

Наличный курс:

USD

41,75

41,63

EUR

48,80

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Внутрисуточный рынок электроэнергии обновил исторический ценовой максимум

Электроэнергия, линии электропередач
На рынке электроэнергии новый ценовой рекорд / Freepik

Средневзвешенная цена на внутрисуточном рынке (ВДР) электроэнергии в Украине достигла нового исторического рекорда.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.   со ссылкой на данные АО "Оператор рынка".

По состоянию на 14 октября цена составила 10 803,99 грн/МВт-час.

Согласно обзору ExPro Electricity, на внутрисуточном рынке (ВДР) объем реализации составил 12,6 тыс. МВт-ч, что на 14% больше по сравнению с предыдущими сутками.

При этом объемы предложения выросли на 9%, тогда как объемы спроса упали на 36%. В результате общий суточный баланс составлял -370 МВт-ч, а дефицит фиксировался в периоды с 8:00 до 10:00, с 15:00 до 22:00, а также в 24:00.

Фото 2 — Внутрисуточный рынок электроэнергии обновил исторический ценовой максимум

Напомним, за первые 15 дней августа 2025 года средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в Украине снизилась на 6% по сравнению с прошлым годом и составила 5511 грн/МВт-час.

Автор:
Татьяна Бессараб