Внутрішньодобовий ринок електроенергії оновив історичний ціновий максимум

Середньозважена ціна на внутрішньодобовому ринку (ВДР) електроенергії в Україні досягла нового історичного рекорду.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro з посиланням на дані АТ "Оператор ринку".

Станом на 14 жовтня ціна склала 10803,99 грн/МВт-год.

Згідно з оглядом ExPro Electricity, на внутрішньодобовому ринку (ВДР) обсяг реалізації склав 12,6 тис. МВт-год, що на 14% більше порівняно з попередньою добою.

При цьому обсяги пропозиції зросли на 9%, тоді як обсяги попиту впали на 36%. У результаті, загальний добовий баланс становив -370 МВт-год, а дефіцит фіксувався у періоди з 8:00 до 10:00, з 15:00 до 22:00, а також о 24:00.

Нагадаємо, за перші 15 днів серпня 2025 року середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" в Україні знизилася на 6% порівняно з минулим роком і становила 5511 грн/МВт-год.