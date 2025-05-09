- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Во Львов прибыли делегации 35 государств и Совета Европы (ФОТО)
9 мая, в День Европы, Львов посещают министры и дипломаты ЕС. Присутствуют делегации 35 государств и Совета Европы. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовали главу европейской дипломатии Каю Каллас и европейских коллег.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Визит чиновников начался с чествования на Лычаковском кладбище украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью, защищая Украину от российской агрессии.
"В ходе встречи мы обсудили дальнейшие совместные усилия по укреплению Украины, усилению давления на Россию и продвижению вступления Украины в ЕС. Впереди два важных события: Встреча министров иностранных дел ЕС и заседание Core Group по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", — отметил глава МИД.
Премьер-министр Денис Шмигаль на церемонии чествования павших защитников в российско-украинской войне, которая состоялась во Львове на Марсовом поле, заявил, что Украина и Европа в вечном долгу перед теми, кто отдал жизнь за мир и безопасность на всем континенте. Он поблагодарил иностранных партнеров за солидарность с Украиной.
"Чувствуем и высоко ценим вашу непреклонную поддержку украинского народа", — сказал глава украинского правительства.
Напомним, в Киеве 10 мая временно ограничат движение транспорта на части центральных улиц в связи с визитом иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий.