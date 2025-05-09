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Во Львов прибыли делегации 35 государств и Совета Европы (ФОТО)

Денис Шмигаль, европейские дипломаты
Европейские министры и дипломаты прибыли во Львов. / Правительственный портал

9 мая, в День Европы, Львов посещают министры и дипломаты ЕС. Присутствуют делегации 35 государств и Совета Европы. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовали главу европейской дипломатии Каю Каллас и европейских коллег.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Визит чиновников начался с чествования на Лычаковском кладбище украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью, защищая Украину от российской агрессии.

Фото 2 — Во Львов прибыли делегации 35 государств и Совета Европы (ФОТО)

"В ходе встречи мы обсудили дальнейшие совместные усилия по укреплению Украины, усилению давления на Россию и продвижению вступления Украины в ЕС. Впереди два важных события: Встреча министров иностранных дел ЕС и заседание Core Group по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", — отметил глава МИД.

Фото 3 — Во Львов прибыли делегации 35 государств и Совета Европы (ФОТО)

Премьер-министр Денис Шмигаль на церемонии чествования павших защитников в российско-украинской войне, которая состоялась во Львове на Марсовом поле, заявил, что Украина и Европа в вечном долгу перед теми, кто отдал жизнь за мир и безопасность на всем континенте. Он поблагодарил иностранных партнеров за солидарность с Украиной.

Фото 4 — Во Львов прибыли делегации 35 государств и Совета Европы (ФОТО)

"Чувствуем и высоко ценим вашу непреклонную поддержку украинского народа", — сказал глава украинского правительства.

Напомним, в Киеве 10 мая временно ограничат движение транспорта на части центральных улиц в связи с визитом иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий.

Автор:
Татьяна Ковальчук