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До Львова прибули делегації 35 держав та Ради Європи (ФОТО)

Денис Шмигаль, європейські дипломати
Європейські міністри і дипломати прибули до Львова. / Урядовий портал

9 травня, у День Європи, Львів відвідують міністри і дипломати ЄС. Присутні делегації 35 держав та Ради Європи. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітали главу європейської дипломатії Каю Каллас і європейських колег. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Візит високопосадовців розпочався зі вшанування на Личаківському кладовищі українських героїв, які пожертвували своїм життям, захищаючи Україну від російської агресії.

Фото 2 — До Львова прибули делегації 35 держав та Ради Європи (ФОТО)

"Під час зустрічі ми обговорили подальші спільні зусилля для зміцнення України, посилення тиску на Росію та просування вступу України до ЄС. Попереду дві важливі події: Зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання Core Group зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – зазначив глава МЗС України.

Фото 3 — До Львова прибули делегації 35 держав та Ради Європи (ФОТО)

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на церемонії вшанування полеглих захисників у російсько-українській війні, яка відбулася у Львові на Марсовому полі,  заявив, що Україна та Європа у вічному боргу перед тими, хто віддав життя за мир і безпеку на всьому континенті. Він подякував іноземним партнерам за солідарність з Україною. 

Фото 4 — До Львова прибули делегації 35 держав та Ради Європи (ФОТО)

"Відчуваємо та високо цінуємо вашу непохитну підтримку українського народу", — сказав глава українського уряду.

Нагадаємо, у Києві 10 травня тимчасово обмежать рух транспорту на частині центральних вулиць у звʼязку з візитом іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів.

Автор:
Тетяна Ковальчук