Во Львове по улице Миколайчука построят 347 квартир социального жилья, которые будут находиться в собственности города и будут сдаваться жильцам в аренду по доступной цене. Примерная стоимость строительства составляет почти 37 миллионов евро, а реализуют проект совместно с Европейским инвестиционным банком и Европейским Союзом.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление городского головы Львова Андрея Садового.

По словам главы города, прежде всего жилье предназначено для украинцев, потерявших дом из-за войны, а также для ветеранов, семей погибших защитников, людей с инвалидностью, многодетных семей и выросшей в интернатах молодежи. Садовый отметил, что город готовил проект полтора года в сотрудничестве с ЕИБ, Евросоюзом и Министерством развития общин и территорий.

Особенности будущего квартала и условия финансирования программы

Львов вошел в тройку первых общин Украины, отобранных из 25 заявок для пилотного строительства социального арендного жилья вместе с Житомиром и Кропивницким. Первый этап общегосударственной программы предусматривает 100 миллионов евро финансирования, половина из которых составляет кредит Европейского инвестиционного банка, а другая половина — грант Европейского Союза.

Новый жилой квартал во Львове проектируют энергосберегающим и полностью безбарьерным, чтобы в нем было удобно передвигаться людям на колесных креслах, родителям с детскими колясками и пожилым жителям. Кроме самого строительства, городские власти планируют внедрить европейскую модель управления фондом коммунального арендного жилья для его стабильной работы на протяжении многих лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в трех городах Украины построят социальное жилье для более чем 1 500 семей. На реализацию пилотного проекта во Львове, Житомире и Кропивницком Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк выделяют первые 100 миллионов евро.