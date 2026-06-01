Во Львове в бывшем трамвайном депо открыли первый рынок еды: уже работают 13 заведений

Во Львове на территории креативного хаба LEM Station начал работу первый городской рынок продовольствия (food market). Локацией для проекта стало пространство бывшего трамвайного депо. Сейчас площадка работает в тестовом режиме.

Первый городской рынок еды обустроили в одном из реконструированных ангаров бывшего депо, расположенного на пересечении улиц Витовского и Сахарова.

На территории площадки работают 13 заведений общепита, которые предлагают посетителям блюда украинской, азиатской, грузинской, итальянской и других кухонь, а также десерты и мороженое. В перечень этих заведений вошли: Smoked BBQ, "НЕТИХИЙ БАР", Lviv Croissants, Puffy Pancakes, "Оджахи", Kebab House, EPIC, Tikithai, "Конфетка", Que Pasa, Italiana, "Файные льды" и Red Monkey.

ООО "Лем Стейшен" взяло в аренду у города помещение старого трамвайного депо в 2017 году. Срок действия подписанного договора аренды составляет 50 лет. Во время старта проекта компания заявляла о намерении инвестировать в реконструкцию сооружений и строительство инновационно-креативного пространства более $7 млн. Архитектурную концепцию объекта разработала компания AVR Development, которая сделала акцент на сохранении аутентичного внешнего вида исторических зданий.

Официальное открытие креативного хаба LEM Station после проведения восстановительных работ состоялось в апреле 2026 года, хотя отдельные зоны площадки были доступны для посетителей и по сей день.

Весь комплекс имеет 226281 м² общей площади. Он объединяет одиннадцать пространств разного формата: от небольших камерных залов до открытой площади Lem Square, емкость которой позволяет принимать до 2000 посетителей одновременно.

Одной из самых больших локаций хаба стал Depo Event Hall, рассчитанный на более 1000 гостей. По информации менеджмента, инфраструктура LEM Station подходит для организации концертов, профильных конференций, художественных выставок и масштабных городских событий.

