У Львові в колишньому трамвайному депо відкрили перший ринок їжі: вже працюють 13 закладів

У Львові на території креативного хабу LEM Station розпочав роботу перший міський ринок їжі (food market). Локацією для проєкту став простір колишнього трамвайного депо. Зараз майданчик функціонує у тестовому режимі.

Перший міський ринок їжі облаштували в одному з реконструйованих ангарів колишнього депо, яке розташоване на перетині вулиць Вітовського та Сахарова.

На території майданчика працюють 13 закладів громадського харчування, які пропонують відвідувачам страви української, азійської, грузинської, італійської та інших кухонь, а також десерти й морозиво. До переліку цих закладів увійшли: Smoked BBQ, "НЕтихий бар", Lviv Croissants, Puffy Pancakes, "Оджахі", Kebab House, EPIC, Tikithai, "Цукерня", Que Pasa, Italiana, "Файні льоди" та Red Monkey.

ТзОВ "Лем Стейшен" взяло в оренду у міста приміщення старого трамвайного депо у 2017 році. Термін дії підписаного договору оренди становить 50 років. Під час старту проєкту компанія заявляла про намір інвестувати в реконструкцію споруд та розбудову інноваційно-креативного простору понад $7 млн. Архітектурну концепцію об'єкта розробила компанія AVR Development, яка зробила акцент на збереженні автентичного зовнішнього вигляду історичних будівель.

Офіційне відкриття креативного хабу LEM Station після проведення відновлювальних робіт відбулося у квітні 2026 року, хоча окремі зони майданчика були доступні для відвідувачів і до цього моменту.

Весь комплекс має 226 281 м² загальної площі. Він об'єднує одинадцять просторів різного формату: від невеликих камерних залів до відкритої площі Lem Square, місткість якої дозволяє приймати до 2000 відвідувачів одночасно.

Однією з найбільших локацій хабу став Depo Event Hall, розрахований на понад 1000 гостей. За інформацією менеджменту, інфраструктура LEM Station підходить для організації концертів, профільних конференцій, художніх виставок та масштабних міських подій.

