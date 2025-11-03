Во Львове завысили цену строительства укрытия одного из лицеев на 8,6 млн грн

Во Львове предупредили нецелевую растрату международной технической помощи в размере 8,6 миллионов гривен во время мониторинга публичной закупки на строительство укрытия для одного из лицеев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Общая стоимость работ составила 54,9 млн. грн. Значительная часть этих средств — 46,2 млн. грн. — финансируется в рамках реализации инициативы Ukraine Facility в соответствии с Рамочным соглашением между Украиной и Евросоюзом.

В ходе проверки специалисты заметили в смете цены на часть материалов, значительно превышающие рыночные. После этого они обратились письмом к местным властям с рекомендацией уменьшить сумму договора. Заказчик прислушался к совету и стоимость работ снизили.

В результате таких действий сотрудники БЭБ предотвратили растрату 8,6 млн грн международной технической помощи.

По данным Zaxid.net, тендер на строительство получила ООО "Компания Инстал групп" из Старого Самбора. Договор с компанией был подписан 13 августа этого года. Сумма сделки составила 45,2 млн грн по НДС, а работы планируется завершить к 31 декабря 2025 года.

Закупка касалась строительства укрытия для Львовского лицея имени Героев Крут.

Напомним, ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сетовал на отсутствие модульных укрытий в столице Украины и инициировал их обустройство на средства общины.