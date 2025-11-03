Запланована подія 2

У Львові завищили ціну будівництва укриття одного з ліцеїв на 8,6 млн грн

У Львові завищили ціну матеріалів для укриття
У Львові завищили ціну матеріалів для укриття / БЕБ

У Львові попередили нецільову розтрату міжнародної технічної допомоги в розмірі 8,6 мільйона гривень під час моніторингу публічної закупівлі на будівництво укриття для одного з ліцеїв.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки (БЕБ). 

Загальна вартість робіт становила 54,9 млн грн. Значна частина цих коштів — 46,2 млн грн — фінансується у межах реалізації ініціативи Ukraine Facility відповідно до Рамкової угоди між Україною та Євросоюзом.  

Під час перевірки фахівці помітили в кошторисі ціни на частину матеріалів, які значно перевищували ринкові. Після цього вони звернулися листом до місцевої влади з рекомендацією зменшити суму договору. Замовник дослухався до поради, і вартість робіт знизили.

 В результаті таких дій співробітники БЕБ упередили розтрату 8,6 млн грн міжнародної технічної допомоги.

За даними Zaxid.net, тендер на будівництво отримала ТОВ "Компанія інстал груп" зі Старого Самбора. Договір із компанією підписали 13 серпня цього року. Сума угоди склала 45,2 млн грн із ПДВ, а роботи планують завершити до 31 грудня 2025 року.

Закупівля стосувалася будівництва укриття для Львівського ліцею імені Героїв Крут.

Нагадаємо, раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко нарікав на відсутність модульних укриттів в столиці України та ініціював їх облаштування коштом громади.

Автор:
Тетяна Бесараб