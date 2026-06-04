Во Львовской области компания второй раз за год выиграла дорожный тендер на 2,36 млрд грн

Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА определил победителем тендера на содержание местных дорог компанию "Дорожник-Т". По контракту стоимостью 2,36 млрд грн подрядчик до конца 2028 года будет обслуживать более 2176 км автодорог Львовщины.

Как пишет Delo.ua, информация о результатах закупки обнародована на платформе Prozorro.

О дорожном тендере

Тендер на текущий ремонт и эксплуатационное содержание сети местных дорог департамент объявил в начале мая. Ожидаемая стоимость закупки составила 2,566 млрд. грн. Победитель должен обеспечить комплексное содержание автодорог, в том числе ликвидацию выбоин и трещин, уход за обочинами, уборку мусора, очистку дорог от снега, замену дорожных знаков, покраску отбойников и выполнение других работ.

Участие в тендере принял только один участник - ООО "Дорожник-Т". Компания подала предложение на сумму 2,365 млрд грн, что на 201 млн грн меньше ожидаемой стоимости закупки. После устранения замечаний к документации, заказчик признал компанию победителем и обнародовал сообщение о намерении заключить договор.

Согласно тендерной документации, "Дорожник-Т" планирует привлечь к выполнению работ ряд субподрядчиков. Среди них – ООО "Магистраль", МЧП "Нара", ООО "Балтом Украина", ФЛП Аветисян С.А. и другие компании. Компания будет использовать их дорожную технику, ремонтные базы и производственные мощности.

Это уже второй крупный контракт на содержание местных дорог, который "Дорожник-Т" получил от департамента дорожного хозяйства Львовской ОГА в 2026 году. В феврале компания победила в тендере на обслуживание около 1800 км дорог стоимостью 1,398 млрд грн.

Ранее, в 2023 году, "Дорожник-Т" также выигрывал аналогичные тендеры на Львовщине. Тогда компания получила контракты на содержание почти 3000 км местных дорог до конца 2025 общей стоимостью 3,2 млрд грн.

О победителе

Согласно данным YouControl, ООО "Дорожник-Т" основано в 2019 году в Теребовле Тернопольской области, однако впоследствии компания сменила место регистрации и переехала во Львов. На момент создания владельцем фирмы был гражданин Армении Сирак Мнацаканян. В настоящее время компания принадлежит предпринимателю из Бродов Николаю Карпцу.

В 2025 году "Дорожник-Т" задекларировал 857,48 млн грн валового дохода, тогда как чистая прибыль компании составила 29,01 млн грн.

Согласно данным аналитической платформы Vkursi, крупнейшим заказчиком работ для "Дорожника-Т" является департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА. За последние несколько лет стороны заключили 23 договора на выполнение дорожных работ и содержание автодорог общей стоимостью 11,624 млрд грн.

Напомним, в Теребовле Тернопольской области ограничат движение транспорта на участке международной трассы М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече из-за капитального ремонта моста. Ограничения будут действовать в год.