На Львівщині компанія вдруге за рік виграла дорожній тендер на 2,36 млрд грн

Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА визначив переможцем тендеру на утримання місцевих доріг компанію “Шляховик-Т”. За контрактом вартістю 2,36 млрд грн підрядник до кінця 2028 року обслуговуватиме понад 2176 км автошляхів Львівщини.

Як пише Delo.ua, інформація про результати закупівлі оприлюднена на платформі Prozorro.

Про дорожній тендер

Тендер на поточний ремонт та експлуатаційне утримання мережі місцевих доріг департамент оголосив на початку травня. Очікувана вартість закупівлі становила 2,566 млрд грн. Переможець має забезпечити комплексне утримання автошляхів, зокрема ліквідацію вибоїн і тріщин, догляд за узбіччями, прибирання сміття, очищення доріг від снігу, заміну дорожніх знаків, фарбування відбійників та виконання інших робіт.

Участь у тендері взяв лише один учасник - ТзОВ "Шляховик-Т". Компанія подала пропозицію на суму 2,365 млрд грн, що на 201 млн грн менше від очікуваної вартості закупівлі. Після усунення зауважень до документації замовник визнав компанію переможцем та оприлюднив повідомлення про намір укласти договір.

Згідно з тендерною документацією, "Шляховик-Т" планує залучити до виконання робіт низку субпідрядників. Серед них - ТзОВ "Магістраль", МПП "Нара", ТзОВ "Балтом Україна", ФОП Аветісян С.А. та інші підприємства. Компанія використовуватиме їхню дорожню техніку, ремонтні бази та виробничі потужності.

Це вже другий великий контракт на утримання місцевих доріг, який "Шляховик-Т" отримав від департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА у 2026 році. У лютому компанія перемогла в тендері на обслуговування близько 1800 км доріг вартістю 1,398 млрд грн.

Раніше, у 2023 році, "Шляховик-Т" також вигравав аналогічні тендери на Львівщині. Тоді компанія отримала контракти на утримання майже 3000 км місцевих доріг до кінця 2025 року загальною вартістю 3,2 млрд грн.

Про переможця

Згідно з даними YouControl, ТзОВ "Шляховик-Т" засноване у 2019 році в Теребовлі Тернопільської області, однак згодом компанія змінила місце реєстрації та переїхала до Львова. На момент створення власником фірми був громадянин Вірменії Сірак Мнацаканян. Нині компанія належить підприємцю з Бродів Миколі Карпцю.

У 2025 році "Шляховик-Т" задекларував 857,48 млн грн валового доходу, тоді як чистий прибуток компанії становив 29,01 млн грн.

Згідно з даними аналітичної платформи Vkursi, найбільшим замовником робіт для "Шляховика-Т" є департамент дорожнього господарства Львівської ОДА. За останні кілька років сторони уклали 23 договори на виконання дорожніх робіт та утримання автошляхів загальною вартістю 11,624 млрд грн.

Нагадаємо, у Теребовлі Тернопільської області обмежать рух транспорту на ділянці міжнародної траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече через капітальний ремонт мосту. Обмеження діятимуть рік.