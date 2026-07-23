Во Львовской области может появиться производство польской мебельной компании: что известно

Польская мебельная компания Intermeble рассматривает возможность открытия производства на территории индустриального парка в Бориславе. Потенциальный инвестиционный проект обсудили во время встречи представителей городских властей, управляющей компании парка и польских инвесторов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zaxid.net.

Intermeble может запустить производство в Украине

Польский производитель мебели Intermeble изучает возможность открытия производства на территории индустриального парка "Инпарк Борислав" во Львовской области. Перспективы реализации инвестиционного проекта обсудили во время встречи мэра Борислава Игоря Яворского, директора управляющей компании индустриального парка Андрея Белого и представителей польской компании.

Как сообщили в Бориславском городском совете, инвесторам представили потенциал индустриального парка, а также обсудили условия, которые община готова предложить для размещения нового производства.

Intermeble – семейная польская компания, основанная в 1921 году. Предприятие специализируется на серийном производстве мебели из ламинированной ДСП, предлагая широкий выбор дизайнов, цветов и фактур.

В горсовете отметили, что компания активно ищет новые площадки для расширения своих производственных мощностей, и Борислав является одним из возможных вариантов для реализации такого проекта.

Индустриальный парк "Инпарк Борислав" занимает территорию площадью 20 гектаров. Сейчас там идет строительство первого завода для украинской мебельной компании - производственного комплекса общей площадью около 24 тыс. кв. м.

Кроме того, в парке готовятся к реализации второй очереди проекта, предусматривающей строительство еще одного промышленного помещения площадью 12 тыс. кв. м. В будущем компании смогут приобрести производственные площади по цене от 420 долларов за квадратный метр.

Напомним, в июне украинская группа компаний BALEXCompany приступила к строительству производственно-логистического комплекса в индустриальном парке "Белая Церковь". Проект рассчитан до 2030 года и будет реализовываться в несколько этапов.