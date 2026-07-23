На Львівщині може з'явитися виробництво польської меблевої компанії: що відомо

Польська меблева компанія Intermeble розглядає можливість відкриття виробництва на території індустріального парку в Бориславі Львівської області. Потенційний інвестиційний проєкт обговорили під час зустрічі представників міської влади, керуючої компанії парку та польських інвесторів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Zaxid.net.

Intermeble може запустити виробництво в Україні

Польський виробник меблів Intermeble вивчає можливість відкриття виробництва на території індустріального парку "ІнПарк Борислав" у Львівській області. Перспективи реалізації інвестиційного проєкту обговорили під час зустрічі міського голови Борислава Ігоря Яворського, директора керуючої компанії індустріального парку Андрія Білого та представників польської компанії.

Як повідомили у Бориславській міській раді, інвесторам презентували потенціал індустріального парку, а також обговорили умови, які громада готова запропонувати для розміщення нового виробництва.

Intermeble - сімейна польська компанія, заснована у 1921 році. Підприємство спеціалізується на серійному виробництві меблів із ламінованої ДСП, пропонуючи широкий вибір дизайнів, кольорів і фактур.

У міськраді зазначили, що компанія нині активно шукає нові майданчики для розширення своїх виробничих потужностей, і Борислав є одним із можливих варіантів для реалізації такого проєкту.

Індустріальний парк "ІнПарк Борислав" займає територію площею 20 гектарів. Наразі там триває будівництво першого заводу для української меблевої компанії - виробничого комплексу загальною площею близько 24 тис. кв. м.

Крім того, у парку готуються до реалізації другої черги проєкту, яка передбачає будівництво ще одного промислового приміщення площею 12 тис. кв. м. У майбутньому компанії зможуть придбати виробничі площі за ціною від 420 доларів за квадратний метр.

Нагадаємо, у червні українська група компаній BALEXCompany розпочала будівництво виробничо-логістичного комплексу в індустріальному парку "Біла Церква". Проєкт розрахований до 2030 року і буде втілюватися в кілька етапів.