Во Львовской области продолжается восстановление мостов на автодороге Сколе - Славское: какие работы уже выполнены

Восстановление мостов на дороге Сколе — Славское

На автомобильной дороге Т-14-24 Сколе - Славское во Львовской области продолжаются ремонтно-строительные работы на находившихся в аварийном состоянии мостах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Восстановление мостов на дороге Сколе - Славское

Искусственные постройки на этой дороге нуждались в капитальном восстановлении. Уже восстановлена правая часть двух сооружений, которыми восстановлено движение транспорта, сейчас работы продолжаются на левых частях переправ.

В частности, специалисты уже выполнили ряд работ:

  • демонтировали поврежденные элементы мостов;
  • обустроили новые плиты перекрытия;
  • провели анкеровку арматурной сетки;
  • восстановили подходы к сооружениям и отремонтировали внутренние и внешние открылки.

На одном из мостов также укрепили русло реки.

В настоящее время продолжаются работы по армированию накладной плиты, подготовке плит и шкафовых стен к торкретированию. Следующим этапом станет устройство накладной плиты, нанесение гидроизоляции, армирование и бетонирование тротуаров с последующей защитой, а также укладка асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, еще на одном мостовом переходе производятся ремонтные работы на правой части сооружения. Здесь уже устроены деформационные швы с омоноличиванием, выполнена антикоррозионная защита металлического пролетного строения и гидроизоляция на прогонной части и переходных плитах.

В дальнейшем запланированы работы по устройству дренажа, зоны деформационных швов и укладке асфальтобетонных смесей.

"Дорога Т-14-24 обеспечивает транспортное сообщение между общинами и важна для развития экономики и социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также в начале октября была завершена реконструкция еще двух мостов, обеспечивающих транспортное сообщение, военную логистику и повседневную жизнь жителей.

